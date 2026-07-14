Una jueza de control del estado mexicano de Morelos (centro) dejó este martes en libertad con medidas cautelares al exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla, quien se encontraba en prisión provisional tras ser acusado de un delito de violencia contra su mujer y su hijo menor de edad.

La magistrada Consuelo Adriana Correa consideró que el exfuncionario puede afrontar la investigación en su contra en libertad al considerar que se dan las circunstancias para ello.

Según informaron medios locales, en esa decisión pesó el hecho de que, el lunes, la mujer de Rodríguez Padilla, María Felicia Jiménez, le concedió el perdón y expresó su voluntad de no continuar con el proceso, tras haberlo denunciado ante el Ministerio Público y publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ve cómo la golpeaba en el suelo.

Pese a quedar en libertad ante el reciente perdón de la víctima, el antiguo responsable de Pemex tendrá que comparecer mensualmente en los juzgados, ya que la investigación en su contra por un delito de violencia en el ámbito familiar contra su esposa y su hijo menor de edad continúa de oficio tras su reciente vinculación a proceso.

También se le ha impuesto la prohibición de no acercarse a su mujer y a su hijo, así como la de no salir del país y permanecer en su domicilio de Ciudad de México cuyos datos facilitó a la jueza.

Rodríguez Padilla fue detenido la semana pasada en la Ciudad de México gracias a un operativo de las fuerzas de seguridad, lo que causó polémica en México al tratarse de un antiguo alto funcionario del Gobierno federal.

“En una ocasión me encajó un bolígrafo, en otro fue un bofetón” narró a #ImagenNoticias, María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de #Pemex. Esto fue lo que contó luego de que se hiciera viral el video de él violentándola: pic.twitter.com/QWsszWUH8U — Nacho Lozano (@nacholozano) June 30, 2026

Además, este caso se produce en un país en el que la violencia contra las mujeres es una de las principales lacras sociales.

La Secretaría de las Mujeres calificó su arresto como un "un mensaje de cero impunidad para quien ejerza violencia contra las mujeres", mientras que Sheinbaum garantizó que su Administración no va a "proteger a nadie" ante un caso como este.

El vídeo que provocó la apertura de la investigación judicial se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda.