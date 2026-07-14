Paola Rojas ha causado controversia en redes sociales y entre la afición argentina de futbol luego de revelar detalles de un incómodo encuentro que tuvo con el exfutbolista Diego Armando Maradona hace algunos años.

Según contó en una entrevista con José Ramón Fernández, el argentino le hizo una propuesta incómoda mientras ella pedía que le cediera una entrevista durante el Mundial de Brasil en 2014. ¿Qué le digo? A continuación te contamos los detalles.

La periodista mexicana recordó que había hecho todo lo posible por conseguir una entrevista con Maradona en Brasil. Debido a que se hospedaban en el mismo hotel durante la justa deportiva, llegaron a coincidir varias veces, pero fue en una de ellas en las que Paola logró evadir a su cuerpo de seguridad, acercarse y pedirle una charla.

Cabe mencionar que Paola Rojas y Maradona se encontraban en el Mundial de Brasil por trabajo, mientras la periodista iba por parte de Televisa, el exjugador era comentarista en el medio Telesur.

Rojas recordó haberle pedido una entrevista, pero ésta nunca llegó a concretarse debido a que Maradona aceptó sólo si se hacía en su habitación.

“Lo admiro mucho como futbolista, por lo que hizo con Argentina y con el Napoli; sin embargo, para mí fue una gran desilusión”, señaló. “Era muy difícil acercarse a Diego Armando Maradona, pero estábamos hospedados en el mismo espacio y entonces coincidíamos todo el rato”, recordó y agregó que su encuentro donde se estaba pactando la entrevista fue en un elevador.

“Me dijo: ‘Yo sí quiero platicar contigo, pero en mi habitación’. Desde luego dejé de insistir, no me interesó más hacer esa entrevista”, detalló a José Ramón.

Al escuchar la respuesta, Paola Rojas decidió no seguir adelante con la charla ya que interpretó la respuesta como acoso.

Y agregó: “Probablemente no estaría solo en su cuarto, estaba blindado, siempre tenía a alguien pegado a él. Quería aislarse de la gente; era tan popular que la gente lo seguía a todos lados. No podían salir a un restaurante”.

La periodista dijo que no había contado la incómoda anécdota hasta ahora y no lo hizo para empañar el legado que dejó en el futbol argentino y su popularidad a nivel internacional al ser uno de los campeones del mundo en México 86, sino para visibilizar los conflictos que atraviesan las mujeres en la industria.

“Es parte de los problemas a los cuales nos enfrentamos las mujeres en este esfuerzo por hacer periodismo y compartir lo que ocurre”.