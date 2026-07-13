Aunque no nos demos cuenta, la Tierra se está transformando día a día geológicamente, así como lo ha hecho durante los casi 4 mil 540 millones de años que tiene de edad , según cálculos científicos. Según se estima, en un futuro no será nada de lo que conocemos.

Una asimilación que se ha hecho viral en redes sociales muestra cómo la Tierra va a ir evolucionando y cómo será en aproximadamente mil millones de años. ¿Cómo será nuestro hogar? ¿Seguirá existiendo la humanidad?

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Real Life Lore, en YouTube, tiene un video que muestra los cambios que sufrirá la Tierra, marcando el inicio y el final de diferentes etapas de la vida, llegando hasta la inhabitabilidad del planeta. Se estima que no desaparecerá, no será absorbido, ni explorará ni será destruido, sino que evolucionará sin ningún tipo de vida posible.

La simulación está proyectada a mil millones de años, pero los cambios comenzarán a notarse antes: dentro de 10 mil años , los humanos habremos evolucionado sin fronteras y siendo una sola raza, con un sólo idioma.

“Si las tendencias actuales de la globalización continúan, entonces la variación genética humana ya no estará regionalizada en este punto, lo que significa que todos los rasgos genéticos humanos, tales como el color de piel y del pelo estarán distribuidos igualmente a lo largo del mundo”, señala la simulación.

Dentro de 20 mil años , el idioma que predomine estará compuesto por una de cada 100 palabras clave del vocabulario actual. Más allá de los temas humanos, la Tierra sufrirá una nueva glaciación dentro d e 50 mil años.

Esto no es todo, la simulación predice que para dentro de 100 mil años , la humanidad ya habrá migrado a Marte y a otros planetas cercanos y la Tierra estará en medio de cambios geológicos con erupciones volcánicas masivas, la desaparición de formaciones rocosas y con cambios geográficos de los continentes.

De hecho, en 250 millones de años , ya no habrá continentes, sino que existirá una sólo súper continente llamado Pangea Última.

En 600 millones de años no habrá capa de ozono, lo que provocaría una extinción masiva; en 800 millones el brillo excesivo del Sol hará imposible la fotosíntesis de las plantas y en mil millones de años la temperatura elevada hará imposible cualquier tipo de vida en la Tierra, evaporando gran parte del agua, con excepción de cuerpos acuíferos en los polos.

¿Qué dice la NASA sobre la extinción humana en la Tierra y la evolución de ésta?

Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), señalan que en algún momento, dentro de 5 mil millones de años aproximadamente, el Sol podría ser la causa de la destrucción planetaria.

La agencia espacial, ha advertido por años, que el Sol se quedará sin energía y comenzará a morir, cuando esto suceda, se extenderá como una enorme estrella roja y explotará como una Supernova, arrasando con Mercurio, Venus y probablemente con la Tierra debido a su cercanía.

Para este punto, la Tierra sí podría desaparecer de la geografía espacial después de haber vivido las hipotéticas evoluciones planteadas en la simulación.

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Hace poco, a través de su cuenta de X, el dueño de Tesla y SpaceX dijo que la extinción de la humanidad podría ocurrir debido al colapso de un gran cuerpo celeste contra la Tierra, como un asteroide, tal y como ocurrió cuando los dinosaurios se extinguieron hace casi 66 millones de años.

“Un día de estos, un gran cometa impactará la Tierra y destruirá casi toda la vida, como ha sucedido muchas veces en el pasado. Con el tiempo, el sol se expandirá lo suficiente como para hervir los océanos y destruir toda la vida”, escribió Musk en redes sociales.

Además de advertir lo que podría pasar, el hombre más rico del mundo también recalcó que la humanidad sólo tiene dos opciones ante la catástrofe: “convertirse en una civilización espacial o morir. Esas son las dos opciones”.