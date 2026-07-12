La muerte del futbolista Jayden Adams, seleccionado de Sudáfrica para el Mundial 2026, y que inauguró la justa deportiva junto a México, continúa conmocionando al mundo del deporte. ¿Qué le pasó? ¿Qué tenía?

El jugador, de 25 años , fue encontrado sin vida el sábado en Ciudad del Cabo y, hasta ahora, las autoridades no han informado la causa oficial de su fallecimiento, aunque se especula un presunto suicidio.

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En las últimas horas resurgió en redes sociales un video grabado en el vestidor de la selección sudafricana tras la victoria sobre Corea del Sur, donde el mediocampista aparece apartado de la celebración y en un momento de supuesta disociación.

Las imágenes corresponden a los festejos de la selección sudafricana después de asegurar su pase a los dieciseisavos de final de la Copa 2026, hace poco más de dos semanas. Mientras sus compañeros cantaban y celebraban el triunfo, Adams fue captado sentado en los vestidores y observando el bullicio en silencio.

En otro video que circula, Jayden Adams fue captado en el banquillo de Sudáfrica con un comportamiento similar, retraído y poco sociable con el resto de su equipo o cuerpo técnico.

Tras su fallecimiento, los internautas han relacionado el comportamiento del jugador ambos videos con las posibles causas de su muerte, cabe destacar que no hay información certera que confirme que Adams estaba atravesando alguna situación física o mental en dicho momento.

Según se comenta, Jayden Adams atravesaba momentos difíciles en su vida privada. Se especula que el jugador sufría una depresión severa y además estaba en duelo por la muerte de su abuela ocurrida previo al Mundial y el asesianto de uno de sus mejores amigos.

Horas antes de que se confirmara su fallecimiento, Jayden había compartido en redes sociales una fotografía junto a su pareja, Aqueelah Adendorf. Tras la noticia, ella agradeció públicamente las muestras de cariño recibidas y aseguró que los mensajes de apoyo han sido un consuelo para ella y su hija de cinco años.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte, aficionados, clubes y figuras del deporte mantienen los homenajes para recordar a un jugador que cumplió el sueño de disputar un Mundial y que falleció cuando apenas comenzaba uno de los mejores momentos de su carrera.

لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي "جيدن آدامز" واللي توفي اليوم، قيل انه كان يعاني من الاكتئاب الحاد وظهرت للتو مقاطع سابقه له من ايام كاس العالم:



- اول واحد وهو جالس في مقاعد البدلاء بدون ردة فعل وباين على ملامحه القلق والحزن

- الثاني بعد احتفال فريقه بالتاهل للدور القادم في البطوله… https://t.co/aVcOKzjbkT pic.twitter.com/Jn3X2vrtgg — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 11, 2026

Hasta el momento se sabe que el jugador fue encontrado sin vida el sábado por la mañana en Schotschekloof, Ciudad del Cabo. Rumores en torno a su muerte apuntan que en realidad estaba en un hotel, pero las autoridades no han confirmado este hecho.

“La policía de la comisaría central de Ciudad del Cabo abrió una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años el sábado 11 de julio de 2026 a las 11:06 en un local en Military Road, Scotscheskloof”, declararon a ESPN autoridades del Servicio de Policía de Sudáfrica en la provincia del Cabo Occidental.

Y agregaron: “Las circunstancias que rodean este incidente están siendo investigadas”.