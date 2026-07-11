Como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria que México envió tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, el gobierno de Venezuela donó una perrita de búsqueda y rescate que se integrará a las unidades caninas mexicanas.

Durante la ceremonia de entrega también se informó que otros dos cachorros viajarán a México para recibir entrenamiento especializado en labores de búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas. El general brigadier Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", fue el encargado de recibir oficialmente a los canes.

A continuación te contamos cómo se llaman los cachorros, cuántos meses tienen y qué dijeron las presidentas Delcy Rodríguez y Claudia Sheinbaum sobre esta donación.

¿Por qué Venezuela donó una perrita a México?

En entrevista, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que dos de los cachorros serán entrenados en México y posteriormente regresarán a su país, mientras que uno permanecerá en territorio mexicano como símbolo de cooperación entre ambas naciones.

"Acabamos de entregar tres perritos para que dos de ellos sean formados para operaciones de rescate en México y uno se quede formando parte, en representación de Venezuela, de las unidades caninas de búsqueda y rescate de México. Hemos establecido muchos mecanismos de cooperación".

🐾 ¡HERMANADOS POR LA VIDA!

La emotiva alianza que une a Venezuela y México 🇻🇪🇲🇽



Nuestra Presidenta (E) Delcy Rodríguez anunció la entrega de tres perritos venezolanos que portarán con orgullo nuestro tricolor en una valiosa alianza de cooperación con México para fortalecer las… pic.twitter.com/dEJFtvlPWx — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) July 9, 2026

¿Cómo se llaman los perros que llegarán a México?

Los tres cachorros de raza pastor belga que viajarán a México son:

Laika , hembra de seis meses de edad. Permanecerá en México y se integrará a las unidades caninas de búsqueda y rescate.

, hembra de seis meses de edad. y se integrará a las unidades caninas de búsqueda y rescate. Sol , macho de cinco meses de edad. Será entrenado en México y posteriormente regresará a Venezuela.

, macho de cinco meses de edad. Sara, hembra de cinco meses de edad. También recibirá entrenamiento en México antes de volver a Venezuela.

🇻🇪🇲🇽 Venezuela dona una perrita a México en agradecimiento por la ayuda tras los sismos



🦮 La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de una perra al Gobierno mexicano como muestra de agradecimiento por la labor del Agrupamiento de Ayuda… pic.twitter.com/WNmulBBVJ7 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 10, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la donación?

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la donación de la perrita por parte del gobierno venezolano y reiteró que México continuará siendo un país solidario cuando otras naciones enfrenten emergencias.

"México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo. Y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar. Esa es la enseñanza de nuestro pueblo. Y esa es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México. Y sí, hoy vamos a recibirlos. Donó la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un perrito, un can, a esta brigada y va a estar ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", expresó.

Así reaccionaron las redes sociales a la perrita que Venezuela donó a México

La donación de la perrita también generó reacciones positivas en redes sociales. Muchos usuarios mexicanos agradecieron el gesto del gobierno venezolano y deseaban que hubiera una votación para elegirle un nuevo nombre.

Otros recordaron que no es la primera vez que una nación obsequia un perro rescatista a México. En 2023, Turquía entregó a Arkadaş como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria que México brindó tras los terremotos registrados ese año y en homenaje a Proteo, el perro rescatista mexicano que murió durante las labores de búsqueda y rescate.

Entre los comentarios destacan: