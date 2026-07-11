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Como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria que México envió tras los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio, el gobierno de Venezuela donó una perrita de búsqueda y rescate que se integrará a las unidades caninas mexicanas.
Durante la ceremonia de entrega también se informó que otros dos cachorros viajarán a México para recibir entrenamiento especializado en labores de búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas. El general brigadier Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", fue el encargado de recibir oficialmente a los canes.
A continuación te contamos cómo se llaman los cachorros, cuántos meses tienen y qué dijeron las presidentas Delcy Rodríguez y Claudia Sheinbaum sobre esta donación.
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¿Por qué Venezuela donó una perrita a México?
En entrevista, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó que dos de los cachorros serán entrenados en México y posteriormente regresarán a su país, mientras que uno permanecerá en territorio mexicano como símbolo de cooperación entre ambas naciones.
"Acabamos de entregar tres perritos para que dos de ellos sean formados para operaciones de rescate en México y uno se quede formando parte, en representación de Venezuela, de las unidades caninas de búsqueda y rescate de México. Hemos establecido muchos mecanismos de cooperación".
¿Cómo se llaman los perros que llegarán a México?
Los tres cachorros de raza pastor belga que viajarán a México son:
- Laika, hembra de seis meses de edad. Permanecerá en México y se integrará a las unidades caninas de búsqueda y rescate.
- Sol, macho de cinco meses de edad. Será entrenado en México y posteriormente regresará a Venezuela.
- Sara, hembra de cinco meses de edad. También recibirá entrenamiento en México antes de volver a Venezuela.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la donación?
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la donación de la perrita por parte del gobierno venezolano y reiteró que México continuará siendo un país solidario cuando otras naciones enfrenten emergencias.
"México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo. Y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar. Esa es la enseñanza de nuestro pueblo. Y esa es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México. Y sí, hoy vamos a recibirlos. Donó la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un perrito, un can, a esta brigada y va a estar ahí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles", expresó.
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Así reaccionaron las redes sociales a la perrita que Venezuela donó a México
La donación de la perrita también generó reacciones positivas en redes sociales. Muchos usuarios mexicanos agradecieron el gesto del gobierno venezolano y deseaban que hubiera una votación para elegirle un nuevo nombre.
Otros recordaron que no es la primera vez que una nación obsequia un perro rescatista a México. En 2023, Turquía entregó a Arkadaş como muestra de agradecimiento por la ayuda humanitaria que México brindó tras los terremotos registrados ese año y en homenaje a Proteo, el perro rescatista mexicano que murió durante las labores de búsqueda y rescate.
Entre los comentarios destacan:
- "Me encanta que tengamos perritos de más países. Lo que la política y el futbol separan, que los perritos lo unan".
- "Qué bonito. Sé que ese perrito está en buenas manos y que algún día será un héroe".
- "Que hagan otra encuesta para ponerle nombre. Yo propongo Arepa".
- "Gracias, pueblo venezolano. Cuidaremos lo mejor posible a este perrito".
- "Qué bonito esto, una noticia linda hacía falta".
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