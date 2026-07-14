Viajar por primera vez a Estados Unidos puede generar muchas dudas sobre los documentos necesarios, los controles migratorios y las reglas que deben seguirse durante la estancia. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recomienda a las personas mexicanas prepararse con anticipación para evitar contratiempos desde el momento de abordar el avión hasta su regreso a México. Estos son algunos de los consejos más importantes que debes tomar en cuenta antes y durante tu viaje.

1. Verifica que cuentas con visa vigente

Las personas mexicanas necesitan una visa válida para ingresar a Estados Unidos. Además de la visa, es obligatorio presentar un pasaporte mexicano vigente al momento de entrar al país.

2. Revisa la vigencia de tu pasaporte

La SRE recomienda que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia antes de realizar cualquier viaje internacional. También es importante que los datos y la identidad del titular coincidan plenamente con la información contenida en el documento.

3. Lleva comprobantes de tu viaje

Al llegar a Estados Unidos, un oficial de migración revisará tu documentación y determinará cuánto tiempo podrás permanecer en el país. Durante la inspección podrían solicitarte:

Comprobante de vuelo de regreso.

Reservaciones de hospedaje.

Información sobre el motivo de tu visita.

4. Recuerda que la decisión final la toma Migración

Tener visa no garantiza automáticamente el ingreso al país. La autoridad migratoria estadounidense es la encargada de decidir si autoriza la entrada y el tiempo de permanencia permitido.

5. Declara cantidades mayores a 10 mil dólares

Si ingresas o sales de Estados Unidos con más de 10,000 dólares en efectivo o su equivalente, debes declararlo ante las autoridades correspondientes. No hacerlo puede ocasionar sanciones y problemas legales.

6. No transportes artículos prohibidos

La entrada de armas de fuego, gas lacrimógeno y aerosol de pimienta está prohibida. Antes de viajar conviene revisar las normas aduaneras para evitar inconvenientes en los puntos de inspección.

7. Regístrate en el SIRME

La SRE recomienda registrar o actualizar tus datos en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME). Esta herramienta facilita que las autoridades mexicanas puedan localizarte y brindarte información o apoyo en caso de emergencia.

8. Lleva copias de tus documentos

Es aconsejable portar una identificación oficial con fotografía y una copia de tu pasaporte mexicano. Asimismo, tener versiones digitales guardadas en un dispositivo o en la nube puede ser de gran ayuda ante cualquier imprevisto.

9. Contrata un seguro de viaje internacional

Aunque no es obligatorio, la SRE recomienda contar con un seguro de viaje que incluya cobertura médica. Los servicios de salud en Estados Unidos pueden resultar muy costosos para los visitantes.

10. Comparte tu itinerario con familiares

Antes de viajar, informa a familiares o amigos sobre tus vuelos, lugares de hospedaje y rutas previstas. Esto puede facilitar la comunicación y la asistencia en situaciones de emergencia.

11. Respeta siempre las leyes locales

Durante tu estancia debes cumplir las leyes y reglamentos del lugar que visites. El desconocimiento de las normas no exime de responsabilidades ni evita posibles sanciones.

12. Ten a la mano los teléfonos de asistencia consular

Si necesitas apoyo o protección inmediata, puedes comunicarte con el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM) al 520-623-7874, disponible las 24 horas del día. También puedes contactar a la Red Consular de México en Estados Unidos.

13. Si viajas con menores, lleva toda la documentación necesaria

Cuando los menores de edad viajan al extranjero, es indispensable contar con su pasaporte vigente. Si el menor viaja sin alguno de sus padres o tutores, puede requerir documentación adicional como el Formato de Salida de Menores.

Asimismo, las autoridades migratorias o aduaneras pueden solicitar documentos que acrediten la tutela o parentesco con el menor.

14. Conserva una copia de tu pasaporte y visa durante toda tu estancia

La SRE recomienda portar siempre una copia de estos documentos y mantener los originales en un lugar seguro. Esto puede facilitar la identificación y la atención de cualquier trámite o emergencia.

15. Evita conductas que puedan generarte problemas legales

Existen acciones que pueden derivar en multas, detenciones o incluso encarcelamiento, entre ellas:

Transportar sustancias ilícitas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Manejar sin una licencia válida.

Incumplir reglamentos de tránsito.

16. Infórmate antes de rentar o conducir un automóvil

Las agencias de renta suelen aceptar licencias mexicanas vigentes. Sin embargo, se recomienda consultar las reglas de tránsito del estado que visitarás, respetar los límites de velocidad, las señales de alto y las restricciones de estacionamiento para evitar infracciones.

17. Usa siempre el cinturón de seguridad

En Estados Unidos, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todas las personas que viajan en un vehículo. Su incumplimiento puede ocasionar sanciones económicas y problemas con las autoridades.

18. Mantente informado sobre posibles cambios en los requisitos

Los requisitos de entrada, permanencia y salida pueden cambiar sin previo aviso. Por ello, la SRE recomienda consultar constantemente fuentes oficiales antes de viajar para verificar que cumples con todas las disposiciones vigentes.

La recomendación principal de la Secretaría de Relaciones Exteriores es planear el viaje con anticipación, verificar la vigencia de los documentos, respetar las leyes estadounidenses y mantenerse informado a través de canales oficiales. Seguir estas medidas puede hacer que tu primera visita a Estados Unidos sea más segura, ordenada y libre de contratiempos.