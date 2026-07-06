Los fanáticos de Disney tendrán una nueva oportunidad para vivir la magia de Disneyland Resort en California sin gastar tanto como de costumbre. El complejo turístico anunció una promoción especial que permitirá a los visitantes ingresar a uno de sus parques temáticos por sólo 59 dólares por persona, una oferta de tiempo limitado pensada para quienes desean aprovechar las noches de verano llenas de entretenimiento, atracciones y espectáculos.

El nuevo Boleto Nocturno de 1 Día con Admisión a 1 Parque estará disponible para utilizarse de domingo a miércoles, del 12 de julio al 5 de agosto de 2026. Con esta promoción, los visitantes podrán elegir entre Disneyland Park o Disney California Adventure Park y disfrutar de varias horas de diversión en horario nocturno, cuando el ambiente se transforma con iluminación especial, espectáculos y una experiencia diferente a la del día.

En el caso de Disneyland Park, los boletos permitirán la entrada a partir de las 7:00 de la noche y hasta el cierre del parque. Mientras tanto, quienes opten por Disney California Adventure Park podrán ingresar desde las 5:00 de la tarde y permanecer hasta la hora de cierre. La promoción aplica para mayores de tres años y está sujeta a disponibilidad.

Además de disfrutar de las atracciones más populares, los visitantes podrán vivir el ambiente de la Celebración del 70.º Aniversario de Disneyland Resort, uno de los eventos más importantes para el complejo turístico. Disney destaca que durante este periodo habrá entretenimiento especial, restaurantes temáticos y experiencias diseñadas para hacer de cada visita una noche inolvidable.

Aunque el boleto tiene un precio reducido, es importante considerar que la compra no garantiza el acceso automático al parque. Disney informó que será necesario contar con una reservación para el parque temático, por lo que recomienda verificar la disponibilidad antes de adquirir los boletos. Las fechas disponibles pueden cambiar conforme aumenta la demanda.

La venta de esta promoción comenzó el 30 de junio de 2026, por lo que quienes estén interesados en aprovecharla deberán planificar su visita con anticipación.

¿Dónde está Disneyland Resort?

Disneyland Resort se encuentra en Anaheim, California, y es uno de los destinos turísticos más visitados de Estados Unidos. El complejo está inspirado en las historias y personajes de Disney e incluye parques temáticos, hoteles, restaurantes, tiendas y espacios de entretenimiento para toda la familia.

Conocido como El Lugar Más Feliz de la Tierra, el resort recibe cada año a millones de personas que buscan disfrutar de sus atracciones, desfiles, espectáculos y encuentros con personajes icónicos de Disney.

Los parques que conforman Disneyland Resort

El resort está integrado por dos parques temáticos:

Disneyland Park, el parque original inaugurado por Walt Disney.

Disney California Adventure Park, que ofrece atracciones inspiradas en California, Pixar, Marvel y otras franquicias de Disney.

Ambos parques se encuentran uno frente al otro, lo que facilita el traslado entre ellos para quienes cuentan con boletos que permiten visitar más de un parque durante el día.

Opciones de hospedaje

Los visitantes también pueden hospedarse dentro del complejo en alguno de los tres hoteles oficiales de Disney:

Disneyland Hotel.

Disney’s Grand Californian Hotel & Spa.

Pixar Place Hotel.

Hospedarse en estos hoteles ofrece beneficios adicionales, como acceso más sencillo a las áreas del resort y ciertas ventajas para disfrutar la experiencia Disney desde el inicio hasta el final del viaje.

Cómo llegar a Disneyland Resort

Desde el centro de Los Ángeles, Disneyland Resort se ubica aproximadamente a una hora de distancia en automóvil. Los visitantes pueden llegar en vehículo propio, servicios de transporte privado o mediante transporte público. Una de las alternativas económicas es utilizar el autobús 406, que realiza el trayecto por una tarifa accesible.

Para quienes buscan una escapada de verano o una visita rápida después de un día de actividades, esta promoción de 59 dólares representa una de las opciones más atractivas del año para disfrutar la magia de Disneyland Resort durante las noches de verano en California.