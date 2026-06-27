La magia de la Navidad ya tiene fecha en Walt Disney World Resort. Del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027, el famoso complejo de Florida se convertirá en un enorme escenario festivo donde luces, decoraciones y experiencias temáticas envolverán a visitantes de todas las edades. Como cada año, esta temporada promete combinar tradiciones clásicas con nuevas propuestas, convirtiéndose en uno de los momentos más especiales para visitar el destino.

Durante estas semanas, los parques temáticos, hoteles y áreas comerciales ofrecerán una amplia variedad de actividades: desde espectáculos nocturnos y encuentros con personajes hasta festivales culturales y experiencias gastronómicas, sin olvidar la clásica nieve artificial que sorprende en pleno clima tropical.

Eventos imperdibles de la temporada navideña

Uno de los principales atractivos será Mickey’s Very Merry Christmas Party, que se llevará a cabo en noches selectas entre el 8 de noviembre y el 22 de diciembre. Este evento especial, con boleto independiente, transforma Magic Kingdom en un escenario navideño lleno de luces, dulces, desfiles y entretenimiento exclusivo. La venta de entradas comenzará en julio, con acceso anticipado para huéspedes de hoteles seleccionados.

A esta experiencia se suma Disney Jollywood Nights, una celebración con un ambiente más sofisticado que mezcla glamour, música y espíritu festivo, ideal para quienes buscan una Navidad distinta dentro del complejo.

Por su parte, EPCOT volverá a ser protagonista con el International Festival of the Holidays, programado del 27 de noviembre al 30 de diciembre. Este evento reúne tradiciones de distintas culturas a través de su gastronomía, espectáculos y actividades, convirtiéndose en una parada obligada para los amantes de la comida y las experiencias internacionales.

Magic Kingdom: el corazón de la Navidad

El parque más icónico de Disney será uno de los grandes escenarios navideños. Desde la entrada, con vistas al Castillo de Cenicienta, los visitantes se sumergen en una atmósfera de cuento con decoraciones en Main Street, USA y en las principales atracciones.

Entre los espectáculos destacados está “Frozen Holiday Surprise”, donde Elsa transforma el castillo en un palacio de hielo en compañía de Anna, Kristoff y Olaf. Además, el desfile Disney Starlight: Dream the Night Away iluminará las noches en fechas sin evento especial, mientras que durante las fiestas de Mickey se presentará el tradicional desfile navideño.

Otro clásico que regresa es el Jingle Cruise, una versión temática del popular recorrido en bote que incorpora bromas y decoraciones inspiradas en la temporada.

EPCOT: sabores y tradiciones del mundo

EPCOT ofrecerá una experiencia multicultural gracias a su festival navideño. Los visitantes podrán probar platillos típicos de diferentes países, disfrutar de música en vivo y recorrer pabellones temáticos que reflejan diversas tradiciones decembrinas.

Este parque se posiciona como el lugar ideal para quienes desean combinar entretenimiento con una oferta culinaria variada, en un ambiente festivo que celebra la diversidad cultural.

Hollywood Studios: una Navidad de película

En Disney’s Hollywood Studios, la temporada tendrá un aire cinematográfico. El espectáculo nocturno “Sunset Seasons Greetings” transformará el Hollywood Tower Hotel con proyecciones inspiradas en clásicos navideños, mientras que el show musical de Frozen permitirá a las familias cantar junto a sus personajes favoritos.

También destacará la experiencia Minnie’s Holiday Dine, donde los visitantes podrán disfrutar de una cena temática con personajes vestidos para la ocasión, acompañada de un menú especial lleno de sabores de temporada.

Animal Kingdom: naturaleza y espíritu festivo

Para quienes buscan algo diferente, Disney’s Animal Kingdom ofrecerá un enfoque más natural de la Navidad. El espectáculo Merry Menagerie presentará títeres de animales árticos que cobran vida, mientras que el Árbol de la Vida se iluminará cada noche con proyecciones especiales.

Además, Mickey y Minnie aparecerán con atuendos navideños en puntos clave del parque, creando oportunidades únicas para fotografías familiares.

Disney Springs y los resorts: compras y experiencias únicas

El área comercial Disney Springs será otro de los puntos clave. Aquí, los visitantes podrán recorrer el popular paseo de árboles de Navidad, disfrutar de música en vivo y observar la caída de nieve artificial por las noches. También habrá tiendas temáticas, espectáculos y opciones gastronómicas para todos los gustos.

Papá Noel estará presente en distintos puntos del complejo, incluyendo Disney Springs, donde recibirá a niños y familias hasta el 24 de diciembre.

En cuanto a los hoteles de Disney, más de 25 opciones ofrecerán decoraciones especiales, menús de temporada y ambientes únicos. Desde resorts tropicales hasta alojamientos con estilo clásico, cada espacio estará pensado para extender la magia navideña más allá de los parques.

Ofertas y promociones en la temporada navideña

Durante esta temporada, habrá promociones en hospedaje, incluyendo descuentos de hasta el 25% en habitaciones seleccionadas y beneficios adicionales para quienes reserven paquetes vacacionales. También existirán promociones especiales para residentes de Florida y titulares de pases anuales.

La Navidad en Walt Disney World 2026 promete ser una experiencia integral que combina entretenimiento, cultura, gastronomía y tradiciones. Ya sea recorriendo los parques, disfrutando de espectáculos o simplemente paseando entre decoraciones y luces, el destino se consolida como uno de los lugares más mágicos para celebrar las fiestas.

Para quienes planean viajar, la recomendación es anticipar reservas y organizar actividades, ya que se trata de una de las épocas más populares del año. Sin duda, esta temporada navideña ofrecerá recuerdos inolvidables en cada rincón del mundo Disney.