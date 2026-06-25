La manera de viajar en avión en Estados Unidos está a punto de cambiar de forma significativa. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció una alianza con Google Wallet que permitirá a los pasajeros pasar los controles de seguridad sin necesidad de mostrar documentos físicos, gracias a un sistema digital basado en identificación biométrica.

Esta innovación busca reducir tiempos de espera, mejorar la experiencia del viajero y modernizar los procesos en los aeropuertos.

¿Qué es el sistema Touchless ID de TSA?

El programa TSA PreCheck Touchless ID permite a los viajeros verificar su identidad mediante tecnología de reconocimiento facial, eliminando la necesidad de presentar documentos como el pasaporte o la identificación física en los puntos de control.

Este sistema funciona en carriles exclusivos dentro de los aeropuertos, lo que acelera el paso por seguridad y hace el proceso más cómodo.

De acuerdo con la TSA, esta tecnología está diseñada para ofrecer un viaje más ágil y seguro, reduciendo significativamente el contacto físico y los tiempos de espera.

Google Wallet: la clave del proceso

Google Wallet se convierte en la primera billetera digital en integrar esta función, facilitando que los viajeros puedan gestionar todo desde su celular.

Facturación: El usuario hace check-in con una aerolínea participante y añade su pase de abordar a Google Wallet.

Mensaje de aceptación: Si cumple los requisitos, verá la opción “Comenzar” dentro de la aplicación.

Consentimiento: El viajero autoriza compartir su identificación digital y su información de vuelo con la TSA.

Confirmación: La TSA valida los datos y envía un código de autorización.

Indicador activo: Google Wallet actualiza el pase de abordar con el estatus de identificación sin contacto.

Una vez completado este proceso, el pasajero puede utilizar los carriles Touchless ID sin necesidad de mostrar documentos físicos.

El objetivo principal de esta alianza es reducir las largas filas en los aeropuertos, especialmente en temporadas de alta demanda.

Shelu Patel, directora interina de Innovación de la TSA, destacó el impacto de esta colaboración:

“Nuestra colaboración con Google permite a nuestros usuarios de TSA PreCheck disfrutar del acceso más rápido a los controles de seguridad del aeropuerto. Ofrecer experiencias fluidas como esta es una muestra más de cómo la TSA trabaja para impulsar la era dorada de los viajes”.

¿Dónde está disponible?

Actualmente, el sistema TSA PreCheck Touchless ID ya está disponible en 65 aeropuertos de Estados Unidos. Funciona con más de 100 aerolíneas participantes del programa TSA PreCheck

Se puede complementar registrando un pasaporte válido con aerolíneas como:

Alaska.

American.

Delta.

Hawaiian.

Southwest.

United.

Esto amplía las opciones para los viajeros frecuentes que buscan agilizar su paso por seguridad.

Desde Google, también destacan el impacto de esta tecnología en la experiencia del usuario. PJ Linarducci, vicepresidente de gestión de productos de Pagos al Consumidor, señaló:

“Nos entusiasma que la tecnología de Google Wallet esté contribuyendo a que los controles de seguridad de los aeropuertos sean más rápidos y sencillos para los viajeros”.

Además, anticipó que esta integración podría expandirse ampliamente, justo a tiempo para las temporadas con mayor flujo de pasajeros.

Lo que debes saber antes de usarlo

Aunque este sistema representa un gran avance, hay algunos puntos importantes:

Solo está disponible para usuarios elegibles de TSA PreCheck.

Requiere una identificación digital válida en Google Wallet.

El uso del sistema requiere el consentimiento del usuario para compartir datos.

Sigue existiendo la opción de presentar documentos físicos.

La alianza entre TSA y Google Wallet representa un paso importante hacia la digitalización total de los viajes. El uso de biometría, aplicaciones móviles y validación digital no solo promete mayor rapidez, sino también una experiencia más cómoda y moderna.

Con esta implementación, pasar por seguridad sin mostrar documentos físicos ya no es una idea futurista, sino una realidad que comienza a expandirse en los aeropuertos de Estados Unidos.