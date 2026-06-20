Con el reciente estreno de Toy Story 5, el universo de Woody, Buzz Lightyear y compañía vuelve a entusiasmar a espectadores de todas las edades. Para quienes sueñan con llevar esa magia más allá de la pantalla, los parques temáticos de Disney ofrecen experiencias inmersivas donde los visitantes pueden sentirse parte del mundo de Andy y Bonnie. Tanto en California como en Florida, hay áreas y atracciones dedicadas a esta icónica franquicia.

Además de juegos y restaurantes temáticos, los visitantes también pueden encontrarse con sus personajes favoritos, lo que convierte la experiencia en algo aún más especial. A continuación, te contamos qué puedes disfrutar en cada uno de estos destinos.

Disneyland Resort en California

En Disney California Adventure Park, específicamente en Pixar Pier, se encuentra una de las atracciones más populares inspiradas en la saga: Toy Story Midway Mania! Se trata de un dinámico juego en 4D con estilo de feria, en el que los visitantes compiten lanzando proyectiles virtuales a distintos blancos.

La experiencia comienza al colocarse lentes 3D y subir a un vehículo giratorio que recorre escenarios llenos de color y personajes conocidos como Woody, Buzz, Jessie, Rex y Hamm. Durante el recorrido, los jugadores deben usar un lanzador para acertar a objetivos en movimiento, acumulando puntos en cada ronda.

Disneyland Resort

Pixar Fest. Foto: Disneyland Resort/ Disneyland Latino

El atractivo principal es la competencia: cada participante intenta superar la puntuación de los demás, lo que hace que la atracción sea ideal para grupos y familias. Además, existen objetivos ocultos y sorpresas, conocidos como “easter eggs”., que otorgan mayor puntaje a quienes logran descubrirlos.

Walt Disney World Resort en Florida

En Orlando, Florida, la experiencia se amplía con Toy Story Land, ubicada dentro de Disney’s Hollywood Studios. Este espacio está diseñado como si se tratara del patio de Andy, con juguetes gigantes, colores vibrantes y escenarios que transportan directamente a las películas.

Atracciones principales

Una de las estrellas del lugar es Slinky Dog Dash, una montaña rusa familiar que recorre gran parte del área. Es una opción ideal para quienes buscan emoción sin ser extrema.

Otra opción divertida es Alien Swirling Saucers, una atracción inspirada en los marcianitos de Pizza Planeta. Aquí, los visitantes giran en platillos espaciales en un recorrido lleno de movimientos inesperados.

También se encuentra Toy Story Mania!, una versión similar al juego en California, donde los visitantes compiten en un recorrido interactivo en 4D, disparando a objetivos mientras avanzan por la “habitación” de Andy transformada en un parque de feria.

Walt Disney World Resort.

Disney World/ Vive USA

Restaurantes y comida temática

Toy Story Land no solo destaca por sus atracciones, también ofrece opciones gastronómicas únicas. Uno de los puntos más populares es la Lonchera de Andy, donde se pueden encontrar alimentos rápidos, ensaladas y bebidas en un ambiente creativo inspirado en un lunchbox gigante.

Para una experiencia más completa, está Roundup Rodeo BBQ, un restaurante temático ambientado en el viejo oeste del universo de Woody. Aquí, los comensales se sienten como juguetes dentro del juego de Andy, rodeados de escenarios que recrean un auténtico rodeo.

El menú ofrece una variedad de platillos al estilo bbq, como costillas ahumadas, fajitas de res, salchichas a la parrilla y pollo, además de opciones vegetarianas. Es importante considerar que este restaurante suele requerir reservación previa debido a su alta demanda.

Ya sea en California o Florida, el mundo de Toy Story en Disney está lleno de detalles que apelan a la nostalgia y a la diversión. Desde emocionantes juegos interactivos hasta restaurantes temáticos y encuentros con personajes, cada rincón está diseñado para hacer sentir a los visitantes como parte de la historia.

Para los fans de la saga, visitar estas atracciones es mucho más que un paseo: es la oportunidad de vivir, en tamaño real, el universo que marcó a generaciones enteras.