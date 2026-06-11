Cuando se trata de viajar en avión, una de las dudas más comunes es si se pueden llevar baterías, power banks y dispositivos electrónicos en el equipaje. La respuesta es sí, pero con ciertas condiciones importantes. Debido a los riesgos que representan, las baterías de litio —presentes en celulares, laptops, cámaras y cargadores portátiles— están sujetas a regulaciones específicas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

¿Por qué están reguladas las baterías de litio?

Las baterías de litio pueden ser peligrosas si no se manejan correctamente. Existe un fenómeno llamado “fuga térmica”, que puede provocar sobrecalentamiento e incluso incendios. Este problema puede originarse por golpes, defectos de fabricación, exposición al calor o al agua, sobrecarga o un embalaje inadecuado. Por esta razón, el personal de vuelo está capacitado para actuar de inmediato en caso de que un dispositivo presente fallas, como humo o calor excesivo.

¿Dónde deben transportarse las baterías?

Una de las reglas más importantes es que las baterías de repuesto deben viajar siempre en el equipaje de mano, es decir, en la cabina contigo. Esto aplica para:

Power banks o baterías externas.

Cargadores portátiles.

Baterías sueltas para dispositivos electrónicos.

Por el contrario, está prohibido colocar baterías de repuesto en el equipaje documentado (el que se envía en la bodega del avión). Si por alguna razón tu equipaje de mano es enviado a la bodega en la puerta de embarque, deberás retirar las baterías y llevarlas contigo en cabina.

Tipos de equipaje: ¿cuál usar?

Para evitar confusiones, es importante conocer las diferencias entre los tipos de equipaje:

Artículo personal: mochila, bolsa o portafolio pequeño que cabe debajo del asiento.

Equipaje de mano: maleta pequeña que viaja contigo en cabina.

Equipaje documentado: maleta grande que se entrega en el mostrador.

Las baterías y dispositivos electrónicos deben ir preferentemente en el artículo personal o en el equipaje de mano.

¿Se pueden llevar laptops y otros dispositivos?

Sí, los dispositivos electrónicos están permitidos en los vuelos. Puedes llevar en cabina:

Laptops y computadoras portátiles.

Teléfonos móviles.

Tabletas electrónicas.

Cámaras.

Consolas de videojuegos.

Cargadores y cables.

Aunque algunos dispositivos pueden viajar en el equipaje documentado, lo más recomendable es llevarlos contigo en cabina para evitar daños, pérdidas o manipulaciones indebidas. Además, al pasar por seguridad, deberás sacar tu laptop y colocarla en una bandeja para su revisión.

Reglas clave para viajar con baterías y electrónicos

Las baterías de litio deben ir en el equipaje de mano.

No se permiten baterías sueltas en equipaje documentado.

Los dispositivos deben estar protegidos para evitar encendidos accidentales.

Es recomendable llevar todos los electrónicos contigo en cabina.

Sí, puedes viajar con baterías, power banks y dispositivos electrónicos sin problema, siempre y cuando sigas las normas de seguridad. La clave está en llevarlos en el equipaje de mano y asegurarte de que estén bien protegidos.

De esta forma, no solo cumplirás con las regulaciones, sino que también viajarás con mayor tranquilidad sabiendo que tus dispositivos están seguros y accesibles durante todo el vuelo.