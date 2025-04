Viajar en avión implica estar al tanto de las políticas de equipaje de la aerolínea con la que volarás. Las tarifas más económicas suelen no incluir equipaje documentado y algunas ni siquiera permiten llevar un carry on de 10 kilos. Muchas tarifas "zero" únicamente permiten a los pasajeros llevar un artículo personal. Pero, ¿qué es exactamente un artículo personal?

Definición del artículo personal al viajar en avión

El artículo personal es aquel objeto que puedes llevar contigo en la cabina del avión y debe caber debajo del asiento frente a ti. A diferencia de una maleta carry on, que no cabe debajo del asiento, los artículos personales suelen ser bolsas de mano, mochilas, portafolios y bolsas para laptop. Este tipo de equipaje es gratuito en todas las aerolíneas.

Es crucial elegir cuidadosamente qué mochila o bolsa presentarás como artículo personal ante el personal de la aerolínea, especialmente si tu tarifa es la más baja y solo te permiten llevar un objeto. Por ejemplo, es más práctico llevar una mochila con compartimentos donde puedas guardar una laptop y otros objetos, en lugar de un portafolio de laptop que no te permitirá llevar más cosas.

Medidas del artículo personal en diferentes aerolíneas

Cada aerolínea tiene sus propias restricciones en cuanto a las dimensiones del artículo personal. Aquí te presentamos las especificaciones de algunas aerolíneas populares:

Aeroméxico: Permite maletas con o sin ruedas que no excedan las dimensiones de 55 cm x 40 cm x 25 cm (21.5 x 15.7 x 10 pulgadas).

Viva Aerobús: Las dimensiones permitidas son 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho.

Volaris: Las medidas son 45 cm de largo x 35 cm de alto x 20 cm de ancho, y debe caber debajo del asiento frente a ti. Ejemplos de artículos permitidos incluyen bolsas de mano, portafolios y bolsas para laptop.

Compatibilidad del artículo personal con el Carry On

La posibilidad de llevar un carry on adicional depende de la tarifa de vuelo que hayas adquirido. Las tarifas "zero" no permiten llevar carry on, mientras que las tarifas básicas sí lo permiten, y las tarifas plus incluso incluyen equipaje documentado. Por ello, es fundamental revisar las opciones antes de viajar para evitar cargos adicionales por equipaje en el aeropuerto.

Objetos prohibidos en el artículo personal

Las restricciones para el artículo personal son similares a las del equipaje de mano. Los líquidos y geles deben estar en recipientes individuales con una capacidad máxima de 100 ml (3.4 oz) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable de no más de 20 x 20 cm.

Están prohibidos todos los tipos de armas de fuego, objetos punzocortantes y herramientas que puedan causar lesiones graves o daños a la aeronave, como sierras, taladros o pistolas de clavos. También están prohibidos objetos que puedan utilizarse para golpear y causar lesiones graves, como bates de béisbol y softbol, porras de policía, cachiporras y clavas.

Objetos permitidos en el artículo personal

Puedes llevar laptops, smartphones, tablets, cargadores, cámaras fotográficas y otros dispositivos electrónicos en tu equipaje de mano, siempre y cuando no usen baterías de litio.

Si compras perfumes, alcohol u otros líquidos en el área de duty free, puedes llevarlos en el artículo personal aunque superen los 100 ml. Solo asegúrate de que tu vuelo sea directo y no hagas conexión, ya que al ingresar a otra sala para un nuevo vuelo se vuelven a aplicar las restricciones.