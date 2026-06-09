Washington DC es uno de los destinos más atractivos para viajeros internacionales y aumentan los viajes de mexicanos hacia este destino. Así lo aseguró Elliot Ferguson, presidente y CEO de Destination DC, quien destacó el crecimiento de visitantes y las nuevas estrategias para fortalecer esta conexión.

El interés de los viajeros mexicanos por visitar Estados Unidos ha ido en aumento, y la capital estadounidense no ha pasado desapercibida. “Apreciamos mucho el hecho de que más personas viajaron desde México. Estamos invirtiendo más en nuestra promoción en el país”, señaló Ferguson.

Parte de este crecimiento se explica por la conectividad aérea. Actualmente hay vuelos directos desde la Ciudad de México; la ruta de Aeroméxico facilita aún más la conexión.

Washington DC ha dejado atrás su imagen exclusivamente política para convertirse en una ciudad dinámica, con nuevas experiencias para los visitantes. “Washington DC evolucionó como un destino. Seguimos invirtiendo en nuevos productos para los visitantes”, explicó Ferguson.

Zonas como The Wharf han revitalizado la ciudad, sumándose a una oferta creciente en deportes, cultura y entretenimiento. Para quienes buscan una experiencia diferente, Ferguson recomienda actividades que permiten conocer la ciudad desde otra perspectiva:

“Siempre recomiendo un tour al atardecer en bicicleta, Segway o scooter. Es algo tan mágico que te sumerges en la historia de la ciudad”.

Además, invita a explorar más allá de los sitios emblemáticos: “Cada vecindario tiene algo para hacer. Es importante salir del área central y adentrarse en los barrios”, añade.

Uno de los mayores atractivos de Washington DC es su diversidad cultural. La presencia de comunidades latinoamericanas genera una conexión especial con los visitantes de México.

“Hay una gran comunidad hispanohablante en Washington DC; así que hay una sensación de comunidad cuando vienen”, comentó. Esto también se refleja en su oferta gastronómica, con una amplia variedad de restaurantes latinoamericanos.

2026: un año clave y lleno de eventos

El 2026 marca el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y Washington, D.C. será el epicentro de las celebraciones con una agenda cultural y turística sin precedentes.

Exposiciones y experiencias imperdibles

Este mes de junio arranca con importantes novedades, como las nuevas exposiciones en el Monumento a Jefferson, que ofrecerán una visión más completa de su historia.

También destaca la muestra “Aspiraciones Americanas” (2 de junio – 26 de julio) en el Castillo Smithsonian, que reúne piezas históricas para reflexionar sobre los ideales del país.

En la Galería Nacional de Arte, la exposición “Icono estadounidense: La bandera de Estados Unidos en el arte” (6 de junio – 6 de diciembre) muestra más de 30 obras sobre el simbolismo de la bandera.

Eventos culturales y gastronómicos

La ciudad celebrará su historia a través de la gastronomía con América en la Mesa / EAT250 (14 al 28 de junio), con cenas especiales, degustaciones y experiencias inmersivas en distintos restaurantes.

También se suma la Gran Batalla Nacional de Barbacoas (27 y 28 de junio), donde la avenida Pennsylvania se llena de sabores y cultura culinaria estadounidense.

Eventos deportivos y al aire libre

Uno de los eventos más llamativos será UFC Freedom 250 el 14 de junio en la Elipse de la Casa Blanca, una celebración deportiva única en su tipo.

Además, la Semana de la Flota de la Clipper Race (17 al 22 de junio) llevará yates internacionales a The Wharf, con actividades culturales y recorridos.

Cultura, museos y experiencias nocturnas

Del 18 al 21 de junio, la Celebración del Solsticio hará que los museos Smithsonian amplíen horarios y ofrezcan actividades especiales, incluyendo eventos nocturnos.

El Museo Internacional del Espionaje presentará “Rojo, Blanco y Espía” (19 de junio al 14 de julio), con actividades interactivas para visitantes.

También abrirá un nuevo espacio inmersivo bajo el Monumento a Lincoln el 25 de junio, con exhibiciones sobre su historia y su papel en el movimiento por los derechos civiles.

Grandes inauguraciones

El 26 de junio se inaugurará el Museo de Exploración National Geographic, una experiencia inmersiva con tecnología de punta que permitirá a los visitantes explorar el mundo sin salir de Washington.

Ese mismo día se abre la exposición “El espíritu de la invención” en la Galería Nacional de Retratos, que recorre la historia de la Oficina de Patentes.

Además, la Biblioteca del Congreso estrenó recientemente una nueva galería interactiva para jóvenes investigadores.

Eventos masivos

El National Mall se transformará en una enorme feria con la Gran Feria Estatal Americana (25 de junio al 10 de julio), donde los 50 estados mostrarán su gastronomía y cultura.

Para Elliot Ferguson, la clave está en entender a cada viajero. Con su combinación de historia, modernidad, diversidad cultural y una agenda vibrante de eventos, Washington DC se presenta como una opción ideal para los mexicanos que buscan una experiencia completa.