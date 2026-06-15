La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 también llegó a los parques temáticos. LEGOLAND Resorts tiene una nueva experiencia temática inspirada en el torneo, que transformó sus parques en auténticos escenarios de celebración futbolera, combinando el deporte con el universo creativo de LEGO.

Visitantes de todas las edades pueden sumergirse en una experiencia única donde el fútbol deja la cancha tradicional para convertirse en juego, reto y construcción.

Bajo el nombre de Experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este evento está disponible exclusivamente en los parques LEGOLAND y propone una forma distinta de vivir la pasión por el fútbol.

La iniciativa no solo está dirigida a fanáticos del deporte, sino especialmente a familias que buscan una actividad divertida, dinámica e interactiva durante la temporada veraniega. La idea central es que los visitantes no sean simples espectadores, sino protagonistas de su propia experiencia mundialista.

Desde recrear jugadas hasta diseñar uniformes, el parque se convierte en un espacio donde el deporte y la imaginación van de la mano.

Actividades interactivas para todas las edades

Una de las grandes apuestas del evento es su variedad de actividades, diseñadas para incluir tanto a niños como a adultos, sin importar su nivel de habilidad en el fútbol.

Entre los principales atractivos destacan:

Retos futbolísticos interactivos: Los visitantes ponen a prueba su puntería intentando anotar goles contra personajes en formato de minifigura LEGO, una dinámica que combina juego físico con diversión visual.

Pruebas de habilidad: Actividades como “Tiro de precisión” y “Super Squad” permiten mejorar la técnica en un ambiente relajado y lúdico.

Espacios creativos: Los asistentes pueden construir su propia camiseta de fútbol con piezas LEGO y ser parte de una exhibición colectiva en el llamado “Muro de los Héroes del Juego”.

Estas experiencias buscan fomentar tanto la actividad física como la creatividad, dos pilares centrales del concepto LEGO.

Las estrellas del fútbol… en versión LEGO

Uno de los mayores atractivos del evento ed la presencia de figuras icónicas del fútbol mundial recreadas con bloques LEGO.

Los asistentes podrán ver de cerca representaciones de jugadores como:

Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi.

Kylian Mbappé.

Vini Jr.

Estas figuras, diseñadas exclusivamente para el evento, funcionan como escenarios ideales para fotografías, lo que añade un componente visual y “instagrameable” a la experiencia.

Un momento icónico: levantar el trofeo LEGO

Como toda experiencia mundialista, no podía faltar el momento de celebrar la victoria. Los visitantes tendrán la oportunidad de recrear uno de los instantes más emblemáticos del fútbol: levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

En esta versión, el trofeo ha sido reinterpretado con ladrillos LEGO, convirtiéndose en una atracción perfecta para fotos memorables y recuerdos familiares.

La experiencia también está acompañada por productos exclusivos disponibles dentro del parque, como sets especiales inspirados en el fútbol.

Entre ellos destacan:

Un balón de fútbol LEGO.

El trofeo oficial de la Copa Mundial en versión LEGO.

Estos artículos forman parte de ediciones recientes que refuerzan la conexión entre el evento y la marca, permitiendo a los visitantes llevarse un recuerdo tangible de su experiencia.

Fechas y detalles clave

El evento se lleva a cabo desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026, coincidiendo con el ambiente global del Mundial.

Algunos puntos importantes:

Está incluido con la entrada regular a LEGOLAND.

Se realizará en LEGOLAND California Resort .

. Se recomienda reservar con anticipación debido a la alta demanda.