TE RECOMENDAMOS
El esperado debut de la selección de Brasil en el Mundial 2026 finalmente llegó: la verdeamarela inicia su camino hacia la conquista de una nueva Copa del Mundo enfrentando a la competitiva selección de Marruecos, una escuadra que se ha consolidado como una de las más peligrosas del futbol internacional. ¿A qué hora y dónde ver el partido Brasil vs Marruecos? Te contamos.
Este encuentro genera gran expectativa debido a que Brasil parte como uno de los principales candidatos al título, mientras que Marruecos busca repetir las actuaciones históricas que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones del futbol mundial.
- LEE MÁS: ¿Qué partidos hay este fin de semana del Mundial 2026? Fechas, horarios y cuándo juega México
- LEE MÁS: EU debuta en el Mundial con goleada de 4-1 ante Paraguay
Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juega Brasil, dónde ver el partido en vivo y todo lo que debes saber.
¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos hoy?
El partido entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.
- Horario en México (CDMX): 16:00 horas.
¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO en México?
Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas plataformas de televisión y streaming:
- Televisa
- TV Azteca
- ViX
- Plataformas oficiales con derechos de transmisión.
¿Dónde se juega Brasil vs Marruecos?
El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Trump llama a la selección de Estados Unidos y les dice que pueden llegar hasta el final del Mundial 2026
¿Quién es favorito para ganar?
De acuerdo con especialistas, Brasil parte como favorito gracias a la calidad de su plantilla y su historial en Copas del Mundo.Sin embargo, Marruecos ha demostrado que puede competir al máximo nivel frente a cualquier selección, por lo que se espera un encuentro mucho más equilibrado de lo que indican los pronósticos.
[Publicidad]