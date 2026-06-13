El esperado debut de la selección de Brasil en el Mundial 2026 finalmente llegó: la verdeamarela inicia su camino hacia la conquista de una nueva Copa del Mundo enfrentando a la competitiva selección de Marruecos, una escuadra que se ha consolidado como una de las más peligrosas del futbol internacional. ¿A qué hora y dónde ver el partido Brasil vs Marruecos? Te contamos.

Este encuentro genera gran expectativa debido a que Brasil parte como uno de los principales candidatos al título, mientras que Marruecos busca repetir las actuaciones históricas que lo llevaron a convertirse en una de las revelaciones del futbol mundial.

Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juega Brasil, dónde ver el partido en vivo y todo lo que debes saber.

¿A qué hora juega Brasil vs Marruecos hoy?

El partido entre Brasil y Marruecos se disputará este sábado 13 de junio dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

Horario en México (CDMX): 16:00 horas.

¿Dónde ver Brasil vs Marruecos EN VIVO en México?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de distintas plataformas de televisión y streaming:

Televisa

TV Azteca

ViX

Plataformas oficiales con derechos de transmisión.

¿Dónde se juega Brasil vs Marruecos?

El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Quién es favorito para ganar?

De acuerdo con especialistas, Brasil parte como favorito gracias a la calidad de su plantilla y su historial en Copas del Mundo.Sin embargo, Marruecos ha demostrado que puede competir al máximo nivel frente a cualquier selección, por lo que se espera un encuentro mucho más equilibrado de lo que indican los pronósticos.