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La actividad del Mundial 2026 continuará este fin de semana con varios de los encuentros más atractivos de la primera jornada de la fase de grupos. Tras el debut triunfal de México y las inauguraciones de Estados Unidos y Canadá, ahora llega el turno de otras selecciones también favoritas, tal es el caso de Brasil y Alemania. ¿Quiénes juegan, a qué hora y dónde los puedes ver? Te contamos todo sobre los partidos del 13 y 14 de junio.
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Prepárate porque este fin de semana harán su debut en el Mundial 2026 varias selecciones que son potencia, con estrellas que todo mundo espera ver en la cancha. La actividad comenzará el sábado desde muy temprano y concluirá la noche del domingo 14 de junio con varios encuentros interesantes, con resultados que podrían romper las quinielas de muchos.
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Si no quieres perderte ningún partido del Mundial 2026, aquí te presentamos el calendario completo de los partidos del sábado 13 y domingo 14 de junio, además de los horarios y dónde ver los juegos en México.
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Partidos del Mundial 2026 Sábado 13 de junio
Los partidos del Mundial para el sábado 13 de junio son los siguientes:
- Qatar vs Suiza
Hora: 13:00 horas
Grupo B
- Brasil vs Marruecos
Hora: 16:00 horas
Grupo C
- Haití vs Escocia
Hora: 19:00 horas
Grupo C
- Australia vs Turquía
Hora: 21:00 horas
Grupo D
Partidos del Mundial 2026 Domingo 14 de junio
- Alemania vs Curazao
Hora: 11:00 horas
Grupo E
- Países Bajos vs Japón
Hora: 14:00 horas
Grupo F
- Costa de Marfil vs Ecuador
Hora: 17:00 horas
Grupo E
- Suecia vs Túnez
Hora: 20:00
Grupo F
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 del 13 y 14 de junio?
Los aficionados podrán seguir los encuentros a través de:
-Televisa y TV Azteca en partidos seleccionados.
-ViX.
¿Cuándo vuelve a jugar México?
El siguiente partido de la Selección Mexicana es contra Corea del Sur el jueves 18 de junio a las 19:00 hrs; se llevará a cabo en el Estadio Akron, en Guadalajara.
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