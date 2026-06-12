Raúl Jiménez anotó su primer gol con la Selección Mexicana en un mundial y la afición no sólo le agradeció la anotación que consolidó la victoria de México sobre Sudáfrica, sino que además, le aplaudió y se conmovió hasta las lágrimas junto con él, por todo lo que significó dicho gol en su vida personal; el jugador del Tricolor sobrevivió a un aparatoso accidente que casi le cuesta la vida y que por poco termina con su carrera profesional. ¿Qué le pasó? Conoce la impactante historia.

La imagen de Raúl Jiménez llorando tras anotar con México en el partido inaugural contra Sudáfrica le dio la vuelta al mundo. Para quienes conocen la historia del jugador nacido en Hidalgo, el momento tuvo un significado mucho más profundo; hace apenas unos años, el delantero mexicano estuvo cerca de perder la vida tras sufrir una grave fractura de cráneo en la Premier League.

¿Qué le pasó a Raúl Jiménez?

El 29 de noviembre de 2020, cuando jugaba para el club inglés Wolverhampton Wanderers, Raúl Jiménez sufrió un fuerte choque de cabezas con el defensor brasileño David Luiz durante un partido contra el Arsenal.

El impacto fue tan severo que el delantero mexicano sufrió una fractura de cráneo y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital para someterse a una cirugía inmediata. En ese momento, los médicos declararon el caso como potencialmente mortal debido a la gravedad de la lesión. La recuperación del jugador fue larga y compleja, generando incertidumbre sobre si podría volver a jugar futbol profesional.

¿Cuánto tiempo estuvo fuera de las canchas?

Tras la operación, Jiménez permaneció varios meses alejado del futbol; tardó aproximadamente ocho meses en regresar a la actividad y, desde entonces, utiliza una protección especial en la cabeza para reducir riesgos durante los partidos.

Una vez recuperado, Raúl Jiménez explicó que los especialistas le informaron que consideraban un milagro que hubiera sobrevivido sin secuelas más graves.

¿Por qué lloró Raúl Jiménez después de anotar en el partido contra Sudáfrica?

El gol representó mucho más que una anotación. Además de recordar la dura recuperación tras la fractura de cráneo, Jiménez atravesó recientemente la pérdida de su padre, fallecido en marzo de 2026 a causa de cáncer de páncreas. Es por eso que el canterano del América le dedicó el gol a su papá, porque él siempre lo apoyó y deseó verlo triunfar en un mundial.

El segundo gol de #mexico



⚽ GOOOOOOOOOOOL DE MÉXICO



🇲🇽🇲🇽🇲🇽 RAÚL JIMÉNEZ MARCA SU PRIMER GOL EN COPA DEL MUNDO Y PONE EL 2-0 ANTE SUDÁFRICA #RaulJimenez #Mundial2026 #SeleccionMexicana #Gol #MexicoVsSudafrica pic.twitter.com/oNeXTyx2hx — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) June 11, 2026

No cabe duda de que la vida le dio una segunda oportunidad a Raúl Jiménez tras salir adelante del grave accidente de 2020. Hoy en día y luego de este gol que anotó en el estadio Ciudad de México, se convirtió en uno de los héroes de la Selección Mexicana, protagonista de una de las historias de superación más impactantes del futbol mundial.

¿Dónde jugará Raúl Jiménez la próxima temporada?

Raúl Jiménez jugará en el Wolverhampton Wanderers, equipo inglés con el que recientemente firmó.

¿De cuánto es la fortuna de Raúl Jiménez?

En 2026, medios internacionales reportaron que la fortuna del fubolista mexicano es de aproximadamente 30 millones de dólares.