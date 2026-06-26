Elegir dónde vivir en Estados Unidos se ha convertido en una decisión cada vez más estratégica. Factores como el costo de vida, las oportunidades laborales, la seguridad y el bienestar general influyen directamente en la calidad de vida.

US News & World Report publicó su clasificación de los mejores lugares para vivir en 2026-2027, revelando tendencias sorprendentes.

Por primera vez desde que se realiza este ranking, dos suburbios cercanos ocuparon los primeros lugares. En el puesto número uno se posiciona Carmel, Indiana, una ciudad ubicada a pocos minutos de Indianápolis que destaca por su combinación de buena calidad de vida, costos relativamente accesibles y un mercado laboral sólido.

Justo detrás aparece Fishers, también en Indiana, que logró el segundo lugar gracias a su excelente balance entre asequibilidad, oportunidades laborales y bienestar general. Ambas ciudades comparten características clave: comunidades organizadas, crecimiento económico y servicios de alta calidad.

Como explicó Erika Giovanetti, analista de US News, estas ciudades demuestran que “es posible tener una alta calidad de vida sin gastar una fortuna”, lo que las convierte en destinos muy atractivos para familias y profesionales.

Los 10 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2026-2027

Carmel, Indiana Fishers, Indiana Flower Mound, Texas Ankeny, Iowa Johns Creek, Georgia Hoover, Alabama Rochester Hills, Michigan Leander, Texas Frisco, Texas Sugar Land, Texas

Texas domina con varias ciudades en el top 10

Uno de los estados que más destacó en esta edición fue Texas, logrando colocar varias ciudades dentro de las diez mejores. Esto se debe principalmente a sus buenos niveles de asequibilidad, uno de los factores más valorados en la actualidad.

Entre las ciudades texanas mejor posicionadas están:

Flower Mound (lugar 3): sobresale por su fuerte mercado laboral, su atractivo entorno y un costo de vida competitivo.

Leander (lugar 8): destaca por su crecimiento y oportunidades laborales.

Frisco (lugar 9): combina calidad de vida con una comunidad en expansión.

Sugar Land (lugar 10): una de las ciudades que más escaló posiciones, gracias a su atractivo general y desarrollo urbano.

Estas localidades coinciden en ofrecer comunidades tranquilas, menor costo de vida que las grandes metrópolis y oportunidades para quienes buscan estabilidad.

¿Cómo se eligen las mejores ciudades?

La clasificación se construye a partir de una metodología que analiza cuatro factores principales:

Mercado laboral.

Asequibilidad (relación costo-beneficio).

Calidad de vida.

Atractivo del lugar.

Además, estos criterios se ponderan con base en encuestas realizadas a miles de personas en Estados Unidos, quienes comparten qué consideran más importante al momento de elegir dónde vivir.

El análisis también incorpora datos oficiales de diversas instituciones, como la Oficina de Estadísticas Laborales, el Censo, el FBI y otras agencias gubernamentales, lo que permite obtener una visión integral de cada ciudad.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el cambio en las prioridades de las personas. Si bien la calidad de vida sigue siendo fundamental, el costo de vida se ha convertido en un factor determinante.

“A medida que suben los precios, los consumidores priorizan cada vez más lo que pueden pagar por encima de sus aspiraciones”, señalan.

Esto explica por qué muchas de las ciudades mejor clasificadas no son grandes urbes, sino suburbios o zonas con precios más accesibles y mejores condiciones económicas.

¿Por qué todos quieren mudarse a estas ciudades?

Las ciudades que lideran el ranking tienen algo en común: ofrecen un equilibrio que hoy es difícil de encontrar en grandes centros urbanos. Entre sus principales ventajas destacan:

Vivienda más accesible.

Mejores oportunidades laborales en crecimiento.

Menor estrés y mayor seguridad.

Comunidades más organizadas y servicios eficientes.

Además, muchas de ellas están cerca de grandes ciudades, lo que permite disfrutar de oportunidades económicas sin sacrificar calidad de vida.