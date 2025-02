Todos los propietarios de una casa o departamento en la Ciudad de México deben estar atentos ya que hubo una modificación en una ley que fue publicada en la Gaceta Oficial de la capital que los obligaría a presentar un nuevo trámite conocido como Informe de Vivienda. ¿En qué consiste? ¿Hay multas o sanciones si no lo haces? Te contamos lo que se sabe.

Los propietarios de inmuebles en la capital podrían tener que hacer un nuevo trámite esto de acuerdo con lo dado a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la cual se hizo una modificación en materia de vivienda, que podría tener consecuencias para algunos dueños de casas y departamentos.

El Partido Acción Nacional lanzó una advertencia, desde el Congreso de la Ciudad de México, sobre dicha modificación que impactaría directamente a un sector de la población: se trata de un Informe de Vivienda que tendrían que entregar a las autoridades los dueños de casas y departamentos. Pero, ¿quiénes deberían hacerlo y por qué? Te contamos lo que dice la ley.

¿Quiénes y por qué deben presentar Informe de Vivienda en CDMX?

La versión más reciente de la Gaceta oficial de la Ciudad de México señala que las personas que tienen una vivienda con valor de más de 4.5 millones de pesos “deberán presentar una declaración informativa ante la Secretaría respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido gravamen, respecto a su ocupación. Dicha declaración informativa únicamente operará respecto de los inmuebles que, se ubiquen en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa establecida en el artículo 130, fracción I del Código, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría".

¿Qué debe llevar el Informe de Vivienda CDMX?

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado sobre qué información debe llevar el Informe de Vivienda, pero se espera que en el transcurso de las semanas expliquen el contenido de dicho documento.

El legislador Diego Garrido preciso que lo que deberías informar son datos privados, que violan los derechos de las personas, tales como si la vivienda está ocupada o desocupada, si la rentas o detallar quiénes viven en dicho inmueble.

¿Hay multa si no presentas el Informe de Vivienda CDMX?

En la Gaceta Oficial no se señalan multas para los propietarios de viviendas que no presente su informe, por lo que hasta el momento dicha sanción no está confirmada. Lo que sí es importante mencionar es que los dueños de casas y departamentos con un precio superior a 4.5 millones de pesos tendrían que hacer este trámite para evitar problemas con la ley.