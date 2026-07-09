Tener una visa americana vigente no garantiza automáticamente la entrada a Estados Unidos. Cada vez que un viajero llega a un aeropuerto internacional o cruza por un puerto de entrada terrestre, debe pasar por una entrevista con un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien tiene la última palabra sobre su admisión al país.

Durante esta primera revisión migratoria, el oficial busca confirmar que el motivo del viaje coincide con el tipo de visa presentada. En el caso de los mexicanos que viajan por turismo, compras o visitas familiares, la visa adecuada suele ser la B1/B2.

Las preguntas más comunes incluyen detalles sobre el destino, el lugar donde se hospedará el visitante, la duración del viaje, la cantidad de dinero que lleva consigo, si tiene familiares en Estados Unidos y cuál será su itinerario. Aunque para muchos se trata de una entrevista rutinaria que dura apenas unos minutos, otros pueden ser enviados a una inspección secundaria, conocida popularmente entre los viajeros como “el cuartito”.

¿Qué es la inspección secundaria?

La inspección secundaria es un procedimiento adicional que realiza CBP cuando el oficial que atiende al viajero tiene dudas sobre su caso o considera necesario verificar más información antes de autorizar la entrada al país.

Esto puede ocurrir por diversas razones: respuestas inconsistentes durante la entrevista, viajes frecuentes a Estados Unidos sin una explicación clara, sospechas de que la persona podría trabajar o residir ilegalmente en el país, o simplemente porque es necesario revisar con mayor detalle su documentación.

Cuando el oficial toma esta decisión, retiene temporalmente el pasaporte y la visa del viajero y lo dirige a una sala especial de revisión ubicada dentro del área migratoria. Los viajeros suelen referirse a este espacio como “el cuartito”.

Lo que ocurre dentro del “cuartito”

Una vez en la sala de inspección secundaria, el viajero debe esperar a ser llamado por otro oficial de CBP. Ahí comienza una revisión más exhaustiva.

Las preguntas suelen ser similares a las realizadas en la entrevista inicial:

¿A dónde viaja?

¿Cuál es el motivo de su visita?

¿Con quién se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Cuánto tiempo permanecerá en el país?

¿Cuánto dinero lleva para su estancia?

Sin embargo, en esta segunda etapa los oficiales pueden solicitar pruebas que respalden las respuestas del viajero. Por ejemplo, pueden pedir reservaciones de hotel, boletos de regreso, comprobantes de actividades turísticas o cualquier otro documento que ayude a comprobar que el viaje es temporal y legítimo.

Revisión de equipaje y dispositivos

Los agentes de CBP también están facultados para inspeccionar minuciosamente el equipaje del viajero. Esto incluye abrir maletas, revisar documentos, verificar el efectivo transportado y examinar otros objetos personales.

Asimismo, los oficiales pueden consultar el historial migratorio de una persona para conocer sus ingresos y salidas previas de Estados Unidos. Con esta información buscan detectar patrones que puedan indicar un uso indebido de la visa, como permanencias prolongadas o viajes demasiado frecuentes que sugieran actividades laborales no autorizadas.

En ciertos casos, también pueden revisar dispositivos electrónicos con el propósito de buscar evidencia relacionada con posibles violaciones migratorias o actividades ilegales.

La importancia de decir la verdad

Expertos en migración recomiendan responder siempre con honestidad durante cualquier entrevista con CBP. Una contradicción entre las respuestas y la documentación presentada puede generar sospechas y complicar la situación del viajero.

Si los oficiales determinan que una persona intenta ingresar para trabajar o estudiar utilizando una visa de turista, pueden cancelar la visa de manera inmediata. De igual forma, proporcionar información falsa o engañosa durante una inspección puede derivar en sanciones migratorias e incluso en restricciones para ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Por el contrario, si la revisión concluye sin encontrar irregularidades, el viajero es autorizado a continuar su recorrido y entrar al país sin consecuencias para su historial migratorio.

Lo que no permite una visa de turista

Uno de los errores más frecuentes es pensar que la visa de turista puede utilizarse para realizar cualquier actividad dentro de Estados Unidos.

La visa B1/B2 permite viajes temporales por turismo, compras, negocios limitados o visitas familiares, pero no autoriza trabajar ni recibir remuneración por actividades realizadas dentro del país. Tampoco permite estudiar en instituciones educativas sin la visa correspondiente.

Razones por las que pueden cancelar una visa en la frontera

De acuerdo con información difundida por autoridades consulares mexicanas, algunas de las causas que pueden provocar la cancelación de una visa al intentar ingresar a Estados Unidos son:

Vivir o trabajar en Estados Unidos sin autorización migratoria.

Ayudar a ingresar personas sin documentos válidos.

Transportar armas, explosivos o drogas.

No declarar cantidades superiores a 10 mil dólares al cruzar la frontera.

Obtener beneficios gubernamentales mediante documentación falsa.

Permanecer más tiempo del autorizado en visitas anteriores.

No reportar oportunamente el robo o extravío de una visa.

Estudiar en una escuela sin contar con la visa adecuada.

Utilizar el carril SENTRI sin autorización.

Aunque para muchos viajeros la experiencia de ser enviados al “cuartito” puede resultar estresante, la inspección secundaria forma parte de los procedimientos de seguridad migratoria de Estados Unidos. El objetivo de CBP es verificar que las personas que buscan ingresar al país cumplen con las condiciones establecidas por su visa y que no existen violaciones migratorias o riesgos para la seguridad.

Por ello, especialistas recomiendan viajar con documentación que respalde el motivo de la visita, mantener respuestas coherentes durante las entrevistas y, sobre todo, actuar con honestidad ante cualquier cuestionamiento de las autoridades migratorias. Tener una visa es un requisito indispensable, pero demostrar que se utilizará correctamente es lo que finalmente permite cruzar la frontera sin contratiempos.