Trabajar en Estados Unidos es una meta profesional para miles de mexicanos que buscan ampliar sus oportunidades laborales, mejorar sus ingresos y desarrollar su carrera en un entorno internacional. Lo que muchos desconocen es que existe una visa especialmente diseñada para profesionistas de México, con un proceso más accesible que otras categorías migratorias y respaldada por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Se trata de la visa TN, un permiso que permite a ciudadanos mexicanos ejercer determinadas profesiones de manera legal y temporal en territorio estadounidense, siempre que cuenten con una oferta de trabajo y cumplan con los requisitos establecidos.

¿Qué es la visa TN?

La visa TN es una categoría de visa no inmigrante creada para facilitar la movilidad laboral de profesionistas de México y Canadá hacia Estados Unidos. Su objetivo es permitir que especialistas de determinadas áreas puedan desempeñar actividades profesionales para empresas e instituciones estadounidenses.

Entre las ocupaciones que suelen aplicar para esta visa se encuentran:

Ingeniería.

Contaduría.

Informática.

Ciencias.

Educación.

Arquitectura.

En general, estas profesiones requieren estudios universitarios o experiencia especializada que acredite la preparación del solicitante.

Requisitos para obtener la visa TN

Para ser elegible, el interesado debe cumplir con una serie de condiciones básicas:

Ser ciudadano mexicano.

Contar con una oferta de empleo en Estados Unidos relacionada con una profesión incluida en el T-MEC.

Cumplir con los requisitos académicos y de experiencia exigidos para esa ocupación.

Demostrar que el trabajo tendrá un carácter temporal.

Uno de los aspectos más importantes es que la solicitud debe estar respaldada por una oferta laboral real y específica de un empleador estadounidense.

¿Cómo se solicita la visa TN?

Para ciudadanos mexicanos

Los profesionistas mexicanos deben tramitar la visa en una embajada o consulado de Estados Unidos en México. Durante el proceso deberán presentar:

Prueba de ciudadanía mexicana.

Carta de oferta laboral emitida por el empleador estadounidense.

Títulos, diplomas y certificados que acrediten la preparación profesional.

Comprobante del pago de la tarifa de solicitud, actualmente de 185 dólares.

Una vez aprobada la solicitud, la visa TN es estampada en el pasaporte y permite ingresar legalmente a Estados Unidos para desempeñar el empleo autorizado.

Para ciudadanos canadienses

A diferencia de los mexicanos, los ciudadanos canadienses no necesitan obtener una visa previa. Pueden presentarse directamente en un puerto de entrada, como un aeropuerto o una frontera terrestre, con la documentación correspondiente:

Prueba de ciudadanía.

Carta del empleador.

Documentos académicos y profesionales.

¿Cuánto tiempo dura?

La visa TN puede otorgarse inicialmente por un periodo de hasta tres años. Además, tiene una ventaja importante: puede renovarse de manera indefinida, siempre que se mantenga el carácter temporal del empleo y se justifique que la posición no es permanente.

Por ello, tanto el trabajador como el empleador deben demostrar que la relación laboral continúa cumpliendo con los lineamientos establecidos para esta categoría migratoria.

¿Por qué representa una ventaja para los mexicanos?

La visa TN es considerada una de las opciones más atractivas para profesionistas mexicanos debido a que ofrece beneficios que otras categorías migratorias no tienen.

Entre sus principales ventajas destacan:

No tiene un límite anual de emisión.

El costo del trámite suele ser menor que el de otras visas de trabajo.

Está diseñada específicamente para profesionistas de México y Canadá bajo el T-MEC.

Permite renovaciones continuas cuando se cumplen los requisitos.

Facilita el acceso legal al mercado laboral estadounidense para perfiles especializados.

Claves para aumentar las probabilidades de éxito

Aunque el proceso suele ser más sencillo que el de otras visas laborales, una preparación adecuada puede marcar la diferencia.

1. Presenta una oferta laboral detallada

La carta del empleador debe explicar claramente las funciones que realizará el trabajador, la duración del empleo, el salario y la relación del puesto con una profesión contemplada en el T-MEC.

2. Confirma que tu profesión califica

No todas las carreras o especialidades son elegibles. Antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar que la ocupación figure en la lista oficial de profesiones autorizadas.

3. Organiza tu documentación académica

Los títulos, diplomas y certificados deben estar completos y, cuando sea necesario, acompañados de traducciones oficiales al inglés.

4. Demuestra que el empleo es temporal

La naturaleza temporal del trabajo es uno de los pilares de la visa TN. Por ello, se recomienda evitar términos como "permanente" o "indefinido" en la documentación presentada.

5. Busca asesoría profesional si tienes dudas

Cuando la profesión no encaja claramente en una de las categorías reconocidas o existen dudas sobre la experiencia requerida, consultar a un abogado especializado en migración puede ayudar a evitar contratiempos.

Una puerta al desarrollo profesional

Para miles de mexicanos, la visa TN representa una oportunidad real para ejercer su profesión en Estados Unidos de forma legal y con un proceso relativamente accesible. Si cuentas con una oferta laboral, cumples con los requisitos académicos y tu ocupación está contemplada en el T-MEC, esta categoría migratoria puede convertirse en la mejor alternativa para dar el siguiente paso en tu carrera profesional.