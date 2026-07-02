Estados Unidos cuenta con diversas categorías de visas que permiten a ciudadanos extranjeros trabajar legalmente en el país. Sin embargo, a diferencia de la visa de turista, obtener una visa de trabajo implica cumplir requisitos más estrictos y, en la mayoría de los casos, contar con el respaldo de un empleador estadounidense.

El proceso puede realizarse desde México, pero requiere una oferta laboral válida, la intervención de la empresa contratante y la aprobación de autoridades migratorias estadounidenses. Además, los costos suelen ser mayores que los de una visa de turismo, ya que las visas de trabajo tienen tarifas específicas según la categoría correspondiente.

¿Qué tipos de visa de trabajo existen?

Estados Unidos ofrece distintas visas temporales y de empleo para trabajadores extranjeros. Entre las más solicitadas se encuentran:

Visa H-1B

Está dirigida a personas que desempeñarán ocupaciones especializadas, generalmente en áreas como tecnología, ingeniería, salud, educación o finanzas. Normalmente se requiere contar con un título universitario o experiencia equivalente.

Visa H-2A

Permite a trabajadores extranjeros realizar labores agrícolas temporales o estacionales cuando los empleadores estadounidenses no encuentran suficientes trabajadores locales para cubrir esas vacantes.

Visa H-2B

Está destinada a empleos temporales o estacionales no agrícolas, como trabajos en hotelería, construcción, paisajismo, mantenimiento o turismo.

Visa L

Conocida como visa para transferencia dentro de una empresa, permite que ejecutivos, gerentes o trabajadores con conocimientos especializados sean trasladados a una sucursal, filial o subsidiaria de la misma compañía en Estados Unidos. El solicitante debe haber trabajado previamente para la empresa en el extranjero.

Visa O

Está reservada para personas con habilidades extraordinarias o logros sobresalientes en áreas como ciencias, artes, educación, negocios o deportes. También incluye ciertos perfiles de la industria cinematográfica y televisiva con reconocimiento destacado.

Visa P

Permite la entrada de atletas, artistas y miembros de grupos de entretenimiento que participarán en competencias, espectáculos o eventos específicos en Estados Unidos. ¿Cómo obtener una visa de trabajo desde México?

A diferencia de la visa de turista, el trámite de una visa de trabajo no depende únicamente del solicitante. En la mayoría de los casos, el empleador estadounidense debe iniciar parte importante del proceso.

1. Conseguir una oferta de empleo

El primer paso es obtener una oferta laboral formal por parte de una empresa en Estados Unidos. Sin un empleador dispuesto a patrocinar el proceso, la mayoría de las visas de trabajo no pueden tramitarse.

2. Obtener la certificación laboral cuando sea necesaria

Dependiendo del tipo de visa o categoría migratoria, el empleador puede necesitar una certificación laboral emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Este documento busca demostrar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para cubrir la vacante ofrecida.

3. Presentar la petición ante USCIS

Una vez cumplidos los requisitos correspondientes, el empleador debe presentar la documentación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Para muchas categorías de empleo permanente se utiliza el Formulario I-140, Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero, mediante el cual se solicita clasificar al trabajador como elegible para una visa basada en empleo.

USCIS señala que, por regla general, es el empleador quien presenta esta petición, aunque algunas categorías específicas permiten que el propio beneficiario se autopatrocine.

4. Esperar la aprobación de USCIS

Después de revisar la petición, USCIS determinará si el trabajador cumple con los requisitos de la categoría solicitada. La aprobación no garantiza automáticamente la emisión de la visa, pero sí permite avanzar a las siguientes etapas del proceso consular.

5. Solicitar la visa y acudir a la entrevista

Tras la aprobación, el solicitante debe completar el procedimiento consular correspondiente, pagar las tarifas aplicables y acudir a una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en México o en alguno de sus consulados. También deberá presentar un pasaporte vigente y toda la documentación requerida para su caso.

6. Realizar el examen médico

Las autoridades estadounidenses establecen que los solicitantes de visas de inmigrante basadas en empleo deben someterse a un examen médico realizado por un médico autorizado antes de que pueda emitirse la visa.

Aunque trabajar legalmente en Estados Unidos puede representar una gran oportunidad profesional y económica, el proceso es considerablemente más complejo que solicitar una visa de turista. La clave para iniciar el trámite es contar con una oferta laboral legítima y un empleador dispuesto a respaldar la petición ante las autoridades migratorias estadounidenses.