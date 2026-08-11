Para miles de personas que solicitan una visa de turista para Estados Unidos, la entrevista consular suele ser el momento que genera más nervios e incertidumbre. Sin embargo, un exfuncionario del gobierno estadounidense reveló cuáles son los aspectos que realmente analizan los oficiales consulares y las preguntas más comunes que suelen hacer antes de tomar una decisión.

De acuerdo con Brent Hanson, excónsul de Estados Unidos, la clave de la entrevista no está en memorizar respuestas perfectas, sino en demostrar con claridad que el viaje será temporal y que el solicitante tiene razones suficientes para regresar a su país de origen.

¿Qué buscan los oficiales consulares?

Antes de la entrevista, el oficial revisa la información proporcionada por el solicitante en el formulario DS-160, documento obligatorio para tramitar una visa de turista.

A partir de los datos contenidos en esa solicitud, el funcionario realiza preguntas para verificar que la información sea consistente y determinar si la persona cumple con los requisitos para recibir una visa.

Aunque cada caso es diferente, el principal objetivo de la entrevista suele ser confirmar que el solicitante viajará de manera temporal a Estados Unidos y que cuenta con vínculos sólidos en su país de residencia, como empleo, estudios, familia, negocios o propiedades.

Las cuatro categorías de preguntas más frecuentes

Según Hanson, la mayoría de las preguntas que realizan los oficiales consulares pueden agruparse en cuatro grandes categorías.

1. Intención del viaje

En esta parte de la entrevista buscan conocer el motivo del viaje y los planes que tiene el solicitante dentro de Estados Unidos.

Algunas preguntas habituales son:

¿A dónde va a viajar?

¿Qué piensa hacer en Estados Unidos?

¿A quién va a visitar?

¿Cuánto tiempo permanecerá en el país?

Las respuestas deben ser claras y coherentes con la información declarada en el formulario DS-160.

2. Lazos familiares y sociales

Otro aspecto importante para las autoridades consulares es conocer qué vínculos tiene la persona fuera de Estados Unidos.

Entre las preguntas más comunes destacan:

¿Con quién vive actualmente?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

¿Viajará con algún familiar?

¿Quiénes permanecen en su país de origen?

El objetivo es determinar si existen razones personales que motiven al solicitante a regresar después de su visita.

3. Situación económica

La estabilidad financiera también juega un papel importante durante el proceso.

Por ello, es frecuente que el oficial consular pregunte:

¿Dónde trabaja?

¿Desde cuándo tiene ese empleo?

¿Cuáles son sus funciones?

¿Cuánto gana?

¿Quién pagará el viaje?

¿Cuenta con ahorros?

Estas preguntas buscan verificar que el solicitante posee recursos suficientes para cubrir los gastos de su estancia.

4. Historial de viajes

Los antecedentes migratorios también son considerados durante la evaluación.

Por ello, el oficial podría preguntar:

¿Ha visitado Estados Unidos anteriormente?

¿Ha viajado a otros países?

¿Ha realizado viajes internacionales similares?

Un historial de viajes previos puede ayudar a demostrar que la persona acostumbra cumplir con las condiciones de sus visitas temporales.

La entrevista suele durar apenas unos minutos

El exdiplomático señaló que, en la mayoría de los casos, la entrevista no supera los tres minutos de duración.

De hecho, muchas solicitudes son evaluadas después de apenas cinco o seis preguntas. Cuando la conversación se prolonga más de lo habitual, puede indicar que el oficial tiene dudas sobre alguna información proporcionada o necesita aclarar ciertos aspectos del caso.

Por ello, recomienda preparar respuestas sólidas en cada una de las cuatro categorías mencionadas para llegar mejor preparado al encuentro.

La importancia de demostrar vínculos fuertes

Las autoridades estadounidenses han señalado que cada solicitud se analiza de manera individual.

Según información publicada por Travel.State.Gov:

“Al realizar entrevistas de visa, los oficiales consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”.

En términos prácticos, suele ser favorable contar con elementos que demuestren arraigo, como:

Un empleo estable.

Estudios universitarios en curso.

Negocios propios.

Propiedades.

Responsabilidades familiares.

Por el contrario, la falta de actividad laboral, ingresos regulares o compromisos claros en el país de origen puede generar dudas sobre las intenciones del viaje.

La coherencia de las respuestas puede marcar la diferencia

Uno de los errores más comunes durante la entrevista es ofrecer respuestas que no coinciden con la información registrada previamente en el formulario DS-160.

Cuando el oficial detecta contradicciones, normalmente realiza preguntas adicionales para aclarar la situación. Esto puede alargar la entrevista y aumentar el nivel de nerviosismo del solicitante.

Si alguna circunstancia cambió después de completar el formulario, es recomendable llevar documentación que respalde esa modificación. Por ejemplo, si la persona era estudiante al momento de llenar la solicitud y posteriormente consiguió empleo, puede presentar una constancia laboral para justificar el cambio.

¿La entrevista es en inglés o en español?

Muchas personas creen que hablar inglés es requisito para obtener una visa de turista, pero no es así.

Los oficiales consulares en México dominan el español y realizan habitualmente las entrevistas en este idioma. Por ello, los especialistas recomiendan responder en la lengua con la que el solicitante se sienta más cómodo.

Incluso, Hanson sugiere comenzar la conversación con un simple "Buenos días" o "Hola" si no se domina el inglés.

La razón es sencilla: si el solicitante inicia la interacción con expresiones como "Hello", "Good morning" o "Good afternoon", existe la posibilidad de que el oficial continúe la entrevista en inglés. Si la persona no tiene fluidez en ese idioma, podría sentirse incómoda o confundirse al responder.

La preparación sigue siendo la mejor herramienta

Aunque no existe una fórmula garantizada para obtener una visa americana, conocer los temas que suelen abordar los oficiales consulares puede ayudar a enfrentar la entrevista con mayor confianza.

Los expertos coinciden en que la mejor estrategia es responder con honestidad, mantener la calma, ser claro en cada respuesta y asegurarse de que toda la información coincida con la presentada en el formulario DS-160. En muchos casos, esos primeros minutos frente al oficial son suficientes para determinar el resultado de la solicitud.