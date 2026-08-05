La Embajada de Estados Unidos en México es una de las representaciones diplomáticas más importantes del país y el punto de referencia para miles de personas que realizan trámites migratorios, consulares y de ciudadanía cada año. Si tienes una cita para visa, pasaporte o algún otro servicio, es importante conocer su ubicación actual y la forma más sencilla de llegar.

¿Dónde está la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México?

La Embajada de Estados Unidos se encuentra en Presa Angostura 225, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11500. La sede forma parte de la misión diplomática estadounidense en México, que también incluye consulados y agencias consulares distribuidos en distintas ciudades del país.

Para quienes acuden a realizar servicios consulares, el acceso se encuentra en la esquina de Avenida Casa de la Moneda y Calzada Legaria, una zona ubicada cerca de Río San Joaquín.

¿Cómo llegar a la Embajada de Estados Unidos?

La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con diversas opciones de transporte público. Una de las alternativas más prácticas es utilizar la Línea 7 del Metro y descender en las estaciones San Joaquín o Polanco, para posteriormente tomar transporte local hacia la zona de Legaria y Casa de la Moneda.

También existen conexiones desde estaciones como Tacuba, Panteones o Cuatro Caminos mediante rutas de transporte público que circulan por Calzada Legaria. Te llevan los camiones de color morado, en rutas rutas 23A, 23B o 23C.

¿Qué trámites se pueden realizar en la Embajada?

La Embajada de Estados Unidos ofrece diversos servicios consulares tanto para ciudadanos estadounidenses como para personas que buscan viajar o realizar gestiones relacionadas con ese país. Entre los trámites más comunes se encuentran las solicitudes y entrevistas de visa, además de otros procedimientos migratorios.

Asimismo, la sede atiende renovaciones y emisión de pasaportes estadounidenses, trámites relacionados con ciudadanía, servicios para estadounidenses nacidos en el extranjero y diferentes servicios notariales.

Servicios para ciudadanos estadounidenses

Los ciudadanos de Estados Unidos que viven o viajan en México pueden acudir a la embajada para solicitar asistencia consular, renovar documentos oficiales, obtener apoyo en situaciones de emergencia y realizar trámites notariales. La representación diplomática también proporciona información sobre viajes, seguridad y programas dirigidos a sus ciudadanos en territorio mexicano.

Recomendaciones antes de acudir

La Embajada recomienda asistir únicamente con los documentos requeridos para cada trámite y llegar con anticipación a la hora de la cita. Los solicitantes deben consultar previamente la información oficial para verificar requisitos, horarios de atención y actualizaciones relacionadas con visas o servicios consulares.