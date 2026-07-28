El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio importante en la forma en que se procesan determinadas solicitudes de asilo. A través de una nueva norma impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), algunas peticiones ya no pasarán por la entrevista inicial con un oficial de asilo y serán remitidas directamente a un juez de inmigración.

La medida busca reducir el retraso acumulado en el sistema migratorio y agilizar la resolución de miles de casos pendientes. Según explicaron las autoridades, el objetivo es disminuir los tiempos de espera tanto para los solicitantes como para las instituciones encargadas de revisar las peticiones.

¿Cómo funciona actualmente el proceso de asilo?

Hasta ahora, el sistema estadounidense divide las solicitudes de asilo en dos categorías principales.

Por un lado, USCIS analiza las solicitudes de asilo denominadas “afirmativas”, es decir, aquellas presentadas por personas que no se encuentran en procesos de deportación. Por otro, los jueces de inmigración del Departamento de Justicia evalúan los casos “defensivos”, que corresponden a personas que ya enfrentan procedimientos de expulsión del país.

Dependiendo de la situación migratoria del solicitante, USCIS podía revisar inicialmente la petición y posteriormente remitir el expediente a un juez de inmigración para una nueva evaluación. Según el DHS, este mecanismo permitía que algunos extranjeros tuvieran una segunda oportunidad para intentar obtener protección migratoria.

¿Qué cambiará con la nueva regla?

Con la entrada en vigor de la norma provisional final, USCIS tendrá la facultad de enviar ciertas solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración sin realizar previamente una entrevista con un oficial de asilo.

Las autoridades consideran que este cambio permitirá reducir el tiempo invertido en revisar un mismo expediente en distintas etapas y ayudará a disminuir la carga de trabajo tanto de los funcionarios de asilo como de los jueces migratorios.

De acuerdo con el DHS, la medida forma parte de una estrategia para hacer más eficiente el sistema y enfrentar el creciente número de solicitudes pendientes.

El director de USCIS, Joseph Edlow, señaló que el sistema de asilo debe enfocarse en quienes realmente necesitan protección y no en "quienes utilizan el proceso para retrasar procedimientos migratorios".

“Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo se ha utilizado indebidamente para dilatar los procesos y obtener permisos de trabajo, en lugar de para presentar solicitudes legítimas de protección”, afirmó Edlow.

El funcionario agregó que la nueva política busca garantizar que los recursos gubernamentales se utilicen para atender con mayor rapidez las solicitudes de personas que enfrentan un temor real de persecución.

“No se trata de beneficiar a quienes intentan aprovecharse del sistema para eludir las leyes migratorias, sino de garantizar una resolución oportuna de los casos legítimos”, sostuvo.

DHS busca acelerar los procedimientos migratorios

Por su parte, James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que uno de los principales retos para aplicar las leyes migratorias es la prolongación de los procesos legales.

Según el funcionario, la nueva norma contribuirá a mejorar la eficiencia administrativa y permitirá cumplir con los objetivos del gobierno federal en materia de aplicación de las leyes de inmigración.

Percival señaló que el DHS trabaja continuamente con las distintas áreas encargadas de asuntos migratorios para agilizar los procedimientos y reducir las demoras en la resolución de casos.

¿Cuándo entra en vigor?

La nueva disposición entró en vigor de manera inmediata. Sin embargo, USCIS informó que continuará recibiendo comentarios del público sobre la medida antes de emitir una regla definitiva.

Mientras tanto, los expedientes que cumplan con los criterios establecidos podrán ser remitidos directamente a los jueces de inmigración sin pasar por la etapa de entrevista con un oficial de asilo, marcando uno de los cambios más significativos en el procesamiento de solicitudes de protección internacional en Estados Unidos durante los últimos años.