La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un nuevo paso en su política migratoria al firmar una orden ejecutiva que busca frenar el turismo de maternidad o turismo de nacimientos, una práctica mediante la cual personas extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y puedan acceder a la ciudadanía por nacimiento.

La medida, bajo el nombre “Fin al Turismo de Nacimientos”, faculta a las autoridades migratorias y consulares para negar visas, rechazar el ingreso al país e incluso imponer prohibiciones permanentes de entrada a quienes sean identificados como participantes de esta práctica.

¿Qué busca la nueva orden ejecutiva?

La Casa Blanca considera que la ciudadanía estadounidense no debe obtenerse mediante el "uso indebido de visas temporales".

En la orden, Trump sostiene que la ciudadanía es “una de las mayores herencias que la Nación puede otorgar” y afirma que no debe convertirse en “una mercancía que se pueda adquirir mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes de inmigración”.

El gobierno estadounidense argumenta que existen redes y empresas dedicadas a promover viajes de mujeres embarazadas hacia Estados Unidos mediante publicidad y promesas relacionadas con la ciudadanía de los hijos nacidos en el país. Según la administración, algunas de estas organizaciones también instruyen a sus clientes para ocultar ante funcionarios migratorios el verdadero motivo de su visita.

¿Qué es el turismo de maternidad?

La orden define el turismo de maternidad como la entrada de una persona extranjera a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, como las de turismo, con el objetivo específico de dar a luz en suelo estadounidense.

Asimismo, incluye cualquier intento de facilitar o promover la llegada de ciudadanos extranjeros para ese mismo propósito.

La Casa Blanca considera que esta práctica representa un abuso de categorías migratorias creadas para actividades temporales, como turismo, estudios o intercambios culturales.

Negación de visas y castigos más severos

Uno de los puntos más relevantes del decreto es que instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a fortalecer las medidas para detectar y sancionar este tipo de casos.

Entre las acciones contempladas se encuentran:

Negar visas o autorizaciones de viaje a quienes pretendan ingresar al país para dar a luz.

Impedir la entrada a personas sospechosas de participar en turismo de maternidad.

Revocar visas previamente otorgadas.

Expulsar a extranjeros que hayan participado en esta práctica.

Actuar contra empresas, organizaciones o individuos que faciliten estos viajes.

La disposición también abre la puerta a una de las sanciones más drásticas: la prohibición permanente de ingreso.

El documento señala que las autoridades podrán “revocar la visa o autorización de viaje y prohibir permanentemente la entrada” a cualquier extranjero que entre o intente entrar a Estados Unidos con el propósito de participar en turismo de maternidad.

El argumento del gobierno de Trump

La administración sostiene que el turismo de nacimientos afecta la integridad del sistema migratorio estadounidense.

Según la orden ejecutiva, esta práctica permite que personas extranjeras utilicen admisiones temporales para obtener beneficios migratorios permanentes, además de consumir recursos consulares y de control fronterizo que deberían destinarse a solicitantes legítimos.

El gobierno también afirma que la actividad debilita la confianza pública en la aplicación de las leyes migratorias y puede afectar los esfuerzos relacionados con la seguridad nacional.

Por ello, "la política oficial será garantizar que las visas de no inmigrante sean utilizadas únicamente para los fines para los que fueron creadas y evitar que se empleen como vía indirecta para obtener beneficios migratorios permanentes".

¿Habrá excepciones?

Sí. La orden establece que el Secretario de Estado o el Secretario de Seguridad Nacional podrán otorgar exenciones en determinados casos.

Estas excepciones podrán aplicarse por razones humanitarias o cuando las autoridades consideren que la entrada de una persona extranjera responde a un interés nacional para Estados Unidos.

Sin embargo, la decisión quedará a discreción de las autoridades federales competentes.

La firma de esta orden ejecutiva se suma a los esfuerzos de Trump para endurecer los controles migratorios y limitar lo que su administración considera vacíos legales dentro del sistema de visas.

Aunque el documento no modifica directamente el principio constitucional de ciudadanía por nacimiento, sí busca impedir que personas extranjeras viajen al país con ese objetivo específico, mediante un mayor escrutinio en los consulados y puntos de entrada.