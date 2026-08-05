La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este miércoles los puntajes de referencia que determinarán qué aspirantes deberán presentar un examen presencial de control, una medida adoptada tras detectar resultados atípicos en su primera prueba de admisión a licenciatura realizada en línea.

La mayor universidad de México difundió una tabla con el denominado “mínimo 2021-2026”, correspondiente al menor número de aciertos con el que fue posible ingresar a cada licenciatura, plantel y modalidad en alguno de los últimos seis procesos de admisión.

¿Quién debe repetir el examen?

Con ese criterio, la UNAM convocará a repetir la evaluación no solo a los aspirantes que inicialmente obtuvieron un lugar, sino también a quienes, aun sin haber sido admitidos este año, consiguieron un puntaje igual o superior al mínimo histórico registrado entre 2021 y 2026 para la carrera a la que concursaron.

¿Cómo saber si me toca hacer examen de control?

Para saber si deberán presentar el examen de control, los aspirantes tendrán que comparar el número de aciertos que obtuvieron este año con el valor publicado para su licenciatura. Si su resultado es igual o superior al “mínimo 2021-2026”, deberán realizar nuevamente la prueba.

¿Qué carreras tienen los puntajes más altos?

Entre las carreras con los puntajes de referencia más elevados figuran Medicina, con 111 aciertos para cursarla en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria; Ingeniería Aeroespacial, también con 111; Ciencias de la Computación, con 102, y Actuaría y Física Biomédica, ambas con 101.

La publicación forma parte de las medidas extraordinarias adoptadas por la UNAM después de que una comisión técnica detectara resultados atípicos en el examen de admisión aplicado por primera vez de manera remota.

Las anomalías abrieron sospechas sobre un posible uso indebido de herramientas de inteligencia artificial (IA) u otros mecanismos para obtener respuestas durante la evaluación.

¿Cuándo será el examen presencial?

Como parte de la estrategia de revisión, la universidad determinó que el examen de control se aplicará de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto en sedes de Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana y será requisito para confirmar el ingreso de quienes sean convocados.

La medida alcanza a unos 58,000 aspirantes, de los cuales alrededor de 22,000 obtendrán finalmente un lugar en alguna licenciatura, según informó la institución.

La revisión se produjo después de que especialistas identificaran un incremento inusual en los puntajes obtenidos en el examen.

Mientras en procesos anteriores alrededor del 3,5 % de los aspirantes superaba los 100 aciertos, este año la proporción ascendió a más del 16 %, situación que llevó a la UNAM a suspender temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso, crear una comisión de 16 expertos y ordenar una nueva evaluación para verificar los resultados.