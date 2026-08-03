Con el regreso a clases 2026 cada vez más cerca, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció la realización de la Feria de Regreso a Clases 2026, una iniciativa que busca ayudar a las familias mexicanas a reducir el gasto en útiles escolares, uniformes y otros artículos necesarios para el inicio del nuevo ciclo escolar.

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La dependencia informó que este programa se llevará a cabo en la Ciudad de México y en más de 50 sedes distribuidas en distintos estados del país, por lo que miles de padres de familia podrán encontrar opciones para cuidar su economía antes del comienzo de las clases.

¿Cuándo será la Feria de Regreso a Clases 2026 de Profeco?

La Feria de Regreso a Clases 2026 en la Ciudad de México se realizará los próximos 15 y 16 de agosto, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

La sede será Expo Reforma, ubicada en Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, Profeco informó que las ferias se llevarán a cabo de forma escalonada en distintas entidades del país hasta el 4 de septiembre, por lo que invitó a las familias a consultar el micrositio oficial para conocer las fechas y sedes correspondientes a su estado.

Profeco busca aliviar el gasto del regreso a clases

El objetivo principal de estas ferias es apoyar la economía familiar durante una de las temporadas de mayor gasto del año.

Cada ciclo escolar implica la compra de útiles escolares, mochilas, uniformes, calzado, libros y diversos materiales, por lo que la Procuraduría impulsa este programa para acercar opciones que permitan realizar compras informadas y fomentar el consumo responsable.

Como parte de esta estrategia, la dependencia también puso a disposición de los consumidores la edición de agosto de la Revista del Consumidor, enfocada en ofrecer recomendaciones para ahorrar durante el regreso a clases y elegir productos con una mejor relación entre calidad y precio.

Habrá más de 50 ferias en todo México

Además de la edición que se realizará en la Ciudad de México, Profeco confirmó que se instalarán más de 50 Ferias de Regreso a Clases en diferentes estados del país.

Las fechas variarán según cada entidad y se desarrollarán hasta principios de septiembre, por lo que las autoridades recomendaron consultar el calendario oficial antes de acudir.

¿Dónde consultar las fechas de la Feria de Regreso a Clases?

Las personas interesadas en asistir a la Feria de Regreso a Clases 2026 pueden consultar el micrositio de Profeco, donde se actualizan las fechas, sedes y actividades programadas en cada estado.

La dependencia reiteró que el objetivo de estas jornadas es ofrecer herramientas para que las familias mexicanas enfrenten el regreso a clases con un menor impacto en su economía.