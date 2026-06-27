Con el fin del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, miles de madres, padres de familia, estudiantes y docentes ya comienzan a preguntarse: ¿cuándo será el regreso a clases 2026? Aquí te compartimos la fecha estimada para el inicio del siguiente ciclo escolar 2026-2027, para que vayas tomando tus precauciones y planees tus vacaciones. ¡Entérate si la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha pronunciado al respecto!

¿Cuándo publicarán el calendario escolar 2026-2027 Tradicionalmente, la SEP presenta el nuevo calendario escolar entre los meses de junio y julio, antes de concluir el ciclo escolar vigente. En ese documento se establecen la fecha oficial de inicio de clases, vacaciones de invierno, vacaciones de Semana Santa, días festivos, Consejos Técnicos Escolares, suspensiones de labores docentes y fin del ciclo escolar.

Si estás organizando vacaciones o compras de útiles escolares, es importante que conozcas la fecha en la que se podría establecer el regreso a clases después del periodo de descanso.

¿Cuándo sería el regreso a clases 2026?

Hasta el momento, la SEP no ha publicado oficialmente el calendario escolar 2026-2027. Sin embargo, tomando como referencia los calendarios de los últimos años, se estima que el regreso a clases podría realizarse durante la última semana de agosto de 2026, probablemente el lunes 24 o el lunes 31 de agosto.

Es importante señalar que estas fechas son únicamente una estimación y podrían modificarse cuando la SEP publique el calendario oficial.

¿Cuánto durarán las vacaciones de verano?

Si se mantiene el esquema habitual, los estudiantes de educación básica disfrutarán de aproximadamente seis semanas de vacaciones de verano.

¿Qué alumnos aplican para el calendario SEP?

El calendario escolar de la SEP aplica para:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas particulares incorporadas a la SEP.

Algunas entidades federativas pueden realizar ajustes por condiciones climáticas u otras situaciones extraordinarias autorizadas por las autoridades educativas.