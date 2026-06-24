Julio será un mes de mucho dinero y pagos para los pensionados de México: los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Pensión Bienestar cobrarán su prestación en los próximos días, sin embargo, no todos recibirán el mismo monto ya que algunos podrían tener pago triple. ¿Quiénes y por qué? Te explicamos.

Miles de jubilados y pensionados están buscando información sobre los depósitos de julio, especialmente después de que comenzaron a circular versiones sobre un posible pago triple, una situación que podría beneficiar a determinados derechohabientes durante el próximo mes.

Pero, ¿realmente habrá un pago triple? Esto es lo que se sabe hasta el momento y en qué casos podría aplicar.

¿Habrá pago triple para pensionados en julio de 2026?

No para todos los pensionados. Sin embargo, algunos beneficiarios podrían recibir un depósito superior al habitual, únicamente tendrían que cumplir con ciertos requerimientos.

¿Quiénes podrían cobrar más dinero en julio?

Los jubilados que podrían recibir una cantidad superior de dinero son aquellos que reciben la pensión del IMSS, la del ISSSTE y también la del Bienestar; solamente de esta forma y cobrando todos estas prestaciones es como podrían recibir un pago triple en julio 2026.

¿Qué pensionados NO recibirán un pago triple?

La mayoría de los pensionados del IMSS y del ISSSTE recibirán únicamente su depósito mensual ordinario. Lo que sí podría suceder es que cobren un pago doble, es decir, que se les deposite su prestación mensual y además la del Bienestar, esto en caso de que sean mayores de 65 años, ya hayan hecho su registro y tengan su tarjeta.

¿Cuándo depositan la pensión de julio?

Pensión IMSS : Se deposita el 1 de julio

: Se deposita el Pensión ISSSTE : Se paga el 29 de junio

: Se paga el Pensión Bienestar: No hay fecha oficial confirmada, pero se espera, que se deposite a partir del 1 de julio.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión Bienestar julio 2026

El calendario podría quedar de la siguiente manera:

-1 de julio: A

-2 de julio: B

-3 y 6 de julio: C

-7 de julio: D, E y F

-8 y 9 de julio: G

-10 de julio: H, I, J y K

-13 de julio: L

-14 y 15 de julio: M

-16 de julio: N, Ñ y O

-17 de julio: P y Q

-20 y 21 de julio: R

-22 de julio: S

-23 de julio: T, U y V

-24 de julio: W, X, Y y Z.