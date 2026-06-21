A partir del 22 de junio podrás realizar tu inscripción a dos de las pensiones para el Bienestar más importantes del gobierno de México. El proceso permitirá que nuevos beneficiarios accedan al apoyo económico que se entrega de manera bimestral, por lo que es importante que cumplas con todos los requisitos. Aquí te contamos qué necesitas para solicitar la ayuda, quiénes pueden inscribirse y todos los detalles.

En un comunicado, las autoridades federales informaron que desde el próximo lunes y hasta el 28 de junio se estarán llevando a cabo registros para dos de sus pensiones más populares y solicitadas.

"Las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar correspondientes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas; el día dependerá de la letra inicial de su primer apellido, conforme a un calendario que se dará a conocer próximamente", precisaron.

¿Quiénes pueden registrarse a las Pensiones para el Bienestar?

El registro está dirigido a personas que cumplen con los requisitos establecidos en la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar:

Personas de 65 años o más .

. Mujeres de 60 a 64 años.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos

Acta de nacimiento Identificación oficial vigente CURP Comprobante de domicilio no mayor a seis meses Teléfono de contacto.

¿Dónde están los módulos de registro?

Los interesados pueden consultar el módulo que les corresponde según su domicilio a través de los canales oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar?

Los montos varían de acuerdo con la pensión:

-Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos

-Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,400 pesos.

¿Cómo saber si fui aceptado?

Una vez concluido el registro, las autoridades revisan la documentación y validan los datos del solicitante. Posteriormente, los beneficiarios son informados sobre la entrega de su tarjeta y la fecha del primer depósito.