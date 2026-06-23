¿Tienes un hijo o hija que estudia la secundaria o la preparatoria? Entonces, debes estar muy al pendiente porque próximamente se abrirán los registros de la Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez, por lo que te recomendamos ir juntando los requisitos y documentación que vas a necesitar para que no se te pase inscribirte en la convocatoria. ¡Entérate cuál es la fecha!

Miles de madres, padres y estudiantes están esperando una nueva convocatoria de registro de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026, dos de los programas de apoyo educativo del Gobierno de México más populares.

Recientemente, las autoridades dieron a conocer que en las próximas semanas estará abierto un nuevo proceso de registro, por lo que hicieron un llamado a todos los interesados a mantenerse al pendiente de los avisos que emitan a través de sus canales oficiales.

¿Cuál es la nueva fecha de registro para las Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026?

De acuerdo Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, el registro para estudiantes de nuevo ingreso se llevarán a cabo en septiembre, así lo informó durante la conferencia matutina del 22 de junio.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. Tanto alumnos de primaria como de secundaria son los beneficiarios de esta ayuda.

¿Quiénes pueden solicitar la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez está enfocada en estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse?

Generalmente se solicita:

CURP del estudiante.

CURP del padre, madre o tutor.

Identificación oficial vigente del tutor.

Comprobante de domicilio.

Datos de la escuela donde estudia el beneficiario.

¿Cómo hacer el registro de la Beca Rita Cetina?

El proceso suele realizarse en línea mediante la plataforma oficial.

Los pasos incluyen:

Ingresar al portal oficial. Iniciar sesión con cuenta Llave MX. Registrar al padre, madre o tutor. Capturar la CURP del estudiante. Verificar los datos escolares. Descargar el comprobante de registro.

¿Cuánto dinero entregan las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Actualmente, los montos son:

-Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia y 700 pesos adicionales por estudiante extra.

-Beca Benito Juárez para educación media superior: 1,900 pesos bimestrales .

-En el caso del apoyo para útiles y uniformes de primaria mediante Rita Cetina, las familias pueden recibir 2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado.