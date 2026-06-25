Aunque el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece una fecha oficial para concluir las actividades, en varios estados del país se adelantará el cierre de clases y el inicio de las vacaciones de verano, lo que permitirá a miles de estudiantes disfrutar de más días de descanso. ¿Qué entidades cerrarán las aulas antes de lo previsto? Checa la lista y toma tus precauciones.

En los últimos días ha circulado información que señala que en varias partes de la República Mexicana se anticipará el cierre del ciclo escolar, situación que ha despertado un gran interés entre madres, padres de familia, alumnos y docentes, quienes quieren saber con exactitud hasta qué día deberán presentarse en las escuelas y planteles educativos.

Y no sólo eso, sino que además, desean conocer si tendrán que esperar hasta el 15 de julio para comenzar con sus vacaciones o podrán gozar de más días de descanso en caso de que se confirme que en su estado se terminarán las clases este mes de junio o a inicios del siguiente.

¿Cuándo terminan oficialmente las clases según la SEP?

El calendario escolar publicado por la SEP establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio de 2026 para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, la propia autoridad educativa permite que algunos estados realicen adecuaciones al calendario por causas extraordinarias.

¿Qué estados terminarán las clases antes?

Diversas entidades han anunciado ajustes para concluir las actividades escolares desde junio, principalmente debido a las altas temperaturas registradas en varias regiones del país. Los estados que adelantarán el cierre de ciclo escolar son:

Colima, 25 de junio

Yucatán, 26 de junio

Tlaxcala, 30 de junio

San Luis Potosí, 5 de julio

Baja California Sur, 3 de julio

Nuevo León, 8 de julio

Sinaloa, 10 de julio

Tamaulipas, 10 de julio

Guanajuato, 10 de julio.

¿Cuándo inician las vacaciones en la CDMX y Edomex?

Las vacaciones de verano inician oficialmente el jueves 16 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México. El último día de clases del ciclo escolar para los estudiantes de educación básica será el miércoles 15 de julio, tras lo cual comenzarán las semanas de descanso.

¿Por qué algunos alumnos tendrán más vacaciones?

La principal razón es la protección de la comunidad escolar frente a las olas de calor. En estados donde las temperaturas superan los 40 grados Celsius, las autoridades educativas han optado por adelantar el fin de clases para reducir los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor, especialmente en escuelas que no cuentan con sistemas de climatización.

¿Las vacaciones de verano comenzarán el mismo día en todo México?

No. Aunque la SEP establece un calendario general, los gobiernos estatales pueden modificar las fechas de cierre del ciclo escolar cuando existen condiciones extraordinarias, como fenómenos meteorológicos, altas temperaturas o situaciones de emergencia. Por ello, no todos los estudiantes iniciarán las vacaciones el mismo día.