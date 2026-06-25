La Marcha del Orgullo LGBTQ+ CDMX 2026 se realizará el próximo sábado 27 de junio con miles de asistentes recorriendo Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico. Debido a las actividades del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, muchas personas se preguntan si habrá cambios en la ruta o restricciones para llegar al punto final de la celebración.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre horarios, recorrido, contingentes, artistas invitados y recomendaciones para disfrutar del evento sin contratiempos.

¿Cuándo y a qué hora es la Marcha LGBTQ+ CDMX 2026?

La edición 2026 de la Marcha del Orgullo LGBTQ+, que lleva por lema "Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!", se llevará a cabo el sábado 27 de junio.

Los contingentes a pie y los carros alegóricos partirán del Ángel de la Independencia a las 10:00 de la mañana y avanzarán por Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Habrá cambios en la ruta por el FIFA Fan Fest?

Ante las dudas generadas por la instalación del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que las personas asistentes a la Marcha del Orgullo podrán ingresar y llegar a pie a la Plaza de la Constitución sin restricciones.

Sin embargo, los carros alegóricos sí tendrán modificaciones en su recorrido y deberán concluir su trayecto sobre Paseo de la Reforma, antes de llegar a Avenida Juárez.

Asimismo, el escenario principal no se instalará en el Zócalo, sino sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se llevará a cabo la presentación artística y musical.

¿Cuál será el recorrido de la Marcha del Orgullo LGBTQ+?

La Marcha del orgullo LGBTQ+ 2026 contempla pasar por los siguientes puntos:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Centro Histórico

¿Qué contingente me corresponde en la Marcha LGBTQ+?

La organización de la Marcha LGBTQ+ compartió una propuesta de acomodo para los contingentes participantes.

El orden sugerido es el siguiente:

Poblaciones deportistas.

Poblaciones con discapacidad.

Organizaciones que trabajan y/o dan seguimiento a casos de asesinatos, desaparición y discursos de odio.

Poblaciones trans y no binarias.

Familias.

Organizaciones de la sociedad civil.

Contingentes de los estados de la República Mexicana.

Contingentes estudiantiles.

Contingentes artísticos y de entretenimiento.

Contingentes sindicales.

Organizaciones políticas.

Sociedad civil en general.

Empresas que participen a pie.

Las personas asistentes pueden integrarse al contingente con el que se identifiquen o en el que se sientan más cómodas.

Recomendaciones para asistir a la Marcha LGBTQ+ CDMX

Para disfrutar del evento de forma segura y cómoda, los organizadores recomiendan:

Mantenerse hidratado durante toda la jornada

Aplicar bloqueador solar

Utilizar ropa y calzado cómodos

Llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias

Cargar completamente el celular antes de salir

Llevar una batería portátil

Comer antes de iniciar el recorrido

Cuidar las pertenencias personales

No tirar basura durante el evento

Evitar llevar mascotas para no estresarlas

Establecer puntos de encuentro con familiares y amigos

Artistas confirmados para la Marcha LGBTQ+ CDMX 2026

El programa artístico y musical de la Marcha LGBTQ+ CDMX 2026 contará con la participación de diversas figuras del espectáculo.

Hasta el momento, los artistas principales confirmados son:

Niurka Marcos

Regina Orozco

María Daniela y su Sonido Lasser

Tatiana

Verónica Castro

La Joaqui

Vanessa Labios 4K

Además, la cantante Kenia Os será coronada como Reina del Orgullo LGBTQ+ 2026 durante las celebraciones.