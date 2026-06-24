Yalitza Aparicio sorprendió a sus seguidores con su nuevo cambio de imagen. La actriz de Roma llamó la atención al presumir un abdomen tonificado en una nueva foto de su cuenta de Instagram. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos.

Algunos usuarios acusaron a Aparicio de “olvidar sus raíces” porque aparece con un top blanco, pantalones de mezclilla holgados y lentes de sol, un estilo relajado y veraniego que se aleja de la imagen indígena de su personaje Cleo.

La publicación de Instagram actualmente cuenta con 104 mil me gusta y más de dos mil comentarios.

¿Por qué criticaron a Yalitza Aparicio por su nuevo look?

Entre las reacciones negativas destacaron comentarios que cuestionaron su apariencia y estilo.

“¿Pues no que era nuestra representante indígena de México ? Anda queriendo cambiar sus raíces con ese atuendo y corte de pelo. ¡Ya nomás falta que se lo quiera pintar de güero!”, señaló un usuario.

“Ya perdió su esencia”, escribió otra persona.

“Les digo que despreciamos nuestro aspecto”, comentó otro internauta.

Un cuarto usuario afirmó que Aparicio se “hizo fresa” y que el dinero “sí cambia a la gente”.

Fans defienden a Yalitza Aparicio de las críticas

A pesar de los comentarios negativos, varios seguidores salieron en defensa de la actriz y la felicitaron por su nueva etapa fitness.

“Necesito rutina de abdomen ASAP”, escribió una usuaria.

“Sin importar lo que hagas, la gente te va a criticar. Mientras tú seas feliz y estés cuidando tu salud, ese debería ser el enfoque”, comentó otra persona.

Yalitza Aparicio ya había respondido a las críticas por usar ropa de diseñador

Desde su debut en la pantalla grande en 2018, la actriz originaria de Oaxaca no sólo ha sido objeto de críticas por su aspecto físico, sino también por su forma de hablar y por elegir usar ropa de diseñador.

En agosto de 2025, Aparicio apareció en el podcast Tecito de Calzón, donde respondió a quienes la cuestionan por utilizar prendas de marcas reconocidas.

“Siempre me recuerdo que yo también puedo usar ropa de diseñador, así como los demás pueden usar textiles de las hermosas comunidades indígenas, las cuales también amo portar en mi día a día, y no sólo para una foto”, señaló.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Yalitza Aparicio?

A pesar de las críticas, Aparicio continúa enfocada en su carrera actoral. Recientemente apareció en la serie original de Prime Video Cometierra y en la película The Long Haul, del director y guionista David Drake, donde comparte créditos con Cole Sprouse.

Además, tiene en postproducción el largometraje Inés, dirigido por David Liles.