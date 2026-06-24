Lionel Messi hoy cumple 39 años y todo el mundo (sobre todo los argentinos) se encuentran de fiesta para celebrar la exitosa vida del recién nombrado máximo goleador en la historia de los mundiales. Una de las personas que felicitó al exitoso futbolista fue su esposa, Antonela Roccuzzo, y lo hizo con una atrevida foto en bikini con la que se robó todas las miradas.

La celebración del cumpleaños número 39 de Lionel Messi no pasó desapercibida para millones de seguidores alrededor del mundo. Sin embargo, quien terminó robándose parte de la atención fue su esposa, Antonela Roccuzzo, luego de compartir una serie de imágenes que rápidamente se volvieron virales.

La empresaria e influencer publicó un emotivo mensaje para felicitar al astro argentino, acompañado de fotografías familiares y una imagen en bikini que provocó miles de reacciones en Instagram, convirtiéndose en tendencia rápidamente.

“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito @leomessi”, fue el mensaje que compartió Roccuzzo en su cuenta de Instagram y el cual ya acumula millones de "Me gusta" y comentarios.

Entre las imágenes destacó una donde aparece disfrutando de un día de playa junto al futbolista, luciendo un bikini que llamó la atención de sus seguidores y generó una ola de comentarios, resaltando la belleza de la modelo argentina de 38 años.

“Muchas gracias mi vida, y yo a ustedes. Los amo!!! Qué chiquitos éramos”, respondió Messi a la felicitación de Antonela. Otros comentarios de los fans señalaron lo bien que se veían juntos: “Son una de las parejas más lindas que existen”, “Divinos”, “Gracias Antooooo por cuidar bien al capitán!!” y “Qué guapa eres, Antonela y qué afortunado Messi de tenerte" fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo es una empresaria e influencer argentina reconocida internacionalmente por su relación con Lionel Messi. La pareja se conoce desde la infancia y ha formado una de las familias más populares del deporte mundial. Actualmente tienen tres hijos y suelen compartir momentos familiares con millones de seguidores en redes sociales.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Messi y Antonela Roccuzzo?

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan juntos alrededor de 19 años. Su relación se hizo pública en 2009 y oficializaron su matrimonio el 30 de junio de 2017.La pareja conserva una de las historias de amor más sólidas.