Cristiano Ronaldo se volvió tendencia en redes sociales luego de evitar una pregunta sobre Lionel Messi durante una conferencia de prensa tras la victoria de Portugal sobre Uzbekistán en el Mundial 2026. El momento generó opiniones divididas entre aficionados del futbol.

¿Qué pregunta evitó CR7 sobre Messi?

Durante la conferencia de prensa, un reportero le preguntó en español sobre la actuación de Lionel Messi en el partido del día anterior: “Ayer Leo Messi marcó dos goles…”. Sin embargo, Ronaldo no permitió que terminara de formular la pregunta y dio la palabra a otro periodista con un “dale, dale”.

Periodista: “Ayer Leo Messi marcó dos goles…”



Cristiano Ronaldo: “Siguiente pregunta”



😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/hO1noKjL1W — (fan) Mario (@Mario___RM) June 23, 2026

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

En X (antes Twitter), algunos usuarios señalaron que CR7 estaba “dolido” y “frustrado”, mientras que otros lo calificaron de “soberbio” por negarse a responder.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en defensa del futbolista portugués y consideraron que era una falta de respeto preguntarle sobre los goles de Messi cuando él acababa de marcar un doblete ante Uzbekistán y alcanzar un nuevo récord histórico en la Copa Mundial de Fútbol.

¿Qué opina Ronaldo sobre un enfrentamiento entre Portugal y Argentina en el Mundial 2026?

A pesar de que rechazó la primera pregunta sobre los goles de Messi, otro reportero decidió preguntarle sobre la posibilidad de ver a Portugal y Argentina enfrentándose en un futuro partido del Mundial 2026, un duelo que muchos aficionados desean ver.

CR7 aceptó la pregunta y respondió:

“No sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido. Sería top, pero lo más importante era hoy, ganar para pasar el grupo y prepararnos para lo que viene”.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

Tras su triunfo contra Uzbekistán, Portugal se enfrentará a Colombia en su último partido de la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio en el Estadio Miami a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).