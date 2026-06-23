La Selección Mexicana se enfrentará a Chequia en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El Tri llega como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur. Si quieres saber a qué hora juega México y dónde ver la transmisión EN VIVO, aquí te compartimos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde se juega México vs Chequia?

El partido entre México y Chequia se jugará el miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

¿A qué hora juega México vs Chequia?

La cita para los aficionados del Tri será a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver México vs Chequia EN VIVO?

Estas son las opciones para seguir la transmisión en vivo del partido del Mundial 2026:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Nu9ve

Azteca Deportes

¿Guillermo Ochoa será el portero del partido México vs Chequia?

De acuerdo con diversos analistas, Guillermo Ochoa podría sustituir a Raúl Rangel, conocido como "El Tala", en la portería de la Selección Mexicana para el partido ante Chequia. La posible modificación respondería a una estrategia de rotación, ya que el Tri llega como líder del Grupo A tras sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur.

En caso de concretarse, Ochoa podría sumar minutos en su cuarta Copa del Mundo. Sin embargo, el técnico Javier Aguirre no ha revelado su alineación titular, por lo que la decisión se conocerá hasta el día del partido.

Tabla del Grupo A

México – 6 pts

Corea del Sur – 3 pts

Chequia – 1 pt

Sudáfrica – 1 pt

¿Qué pasa si México pierde ante Chequia?

Tras sus victorias contra Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), el Tri se mantiene como líder del Grupo A. Incluso si Corea del Sur gana su próximo partido y México pierde ante Chequia, ambas selecciones terminarían con seis puntos.

En ese escenario, el criterio de desempate favorecería a México debido a su triunfo en el enfrentamiento directo contra Corea del Sur.