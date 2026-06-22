Ataviado con su casaca verde de la selección mexicana y acompañado de su familia humana, Merlín, el pato convertido en mascota no oficial del Mundial 2026, fue recibido este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La conferencia presidencial matutina arrancó con esta ave que en dos semanas saltó a la fama viral tras ser captada en videos cuando caminaba en medio de la multitud de hinchas acompañando la venta ambulante de Karla Ivette Gómez, su dueña.

¡De las calles a Palacio Nacional! El pato Merlín conquista a Claudia Sheinbaum. EFE/José Méndez

Tras ser nombrado "embajador" de la FIFA y aparecer en numerosas publicaciones, incluso en las redes sociales de la selección mexicana, la imagen y el nombre de Merlín será ahora patentado como marca registrada.

"Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy", dijo Gómez tras ser interrogada sobre el trámite ante el instituto de la propiedad intelectual.

Sheinbaum explicó que decidió invitar a Merlín, a Karla y a sus hijos Carlos y Cristian por razones "humanistas" y les ofreció el apoyo del gobierno.

"Les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido (...) se traduzca en mejora en su calidad de vida siempre", dijo la presidenta, quien se acercó tímidamente a Merlín e intentó tocarlo, aunque pareció asustarla con un callado graznido.

El pato permaneció quieto durante su presentación, sentado en una silla al lado de Cristian, de 14 años y el que más se ocupa de sus necesidades.

Es el tercer pato de la familia Gómez. Una clienta se los regala después de la muerte del anterior. El nombre viene del legendario mago de la mitología artúrica.