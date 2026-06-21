Durante este Mundial, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, son las estrellas en el campo, pero en redes sociales brillan otras dos celebridades vinculadas a ellos: sus parejas, por un lado Georgina Rodríguez y por el otro, Antonela Roccuzzo.

Ambas mujeres han ganado fama y poder a través de las redes sociales, como modelos y socialités debido a la influencia de los jugadores, pero de ellas, ¿quién es la más famosa y la más rica? A continuación te lo contamos…

¿Cuánto dinero tiene Antonela Roccuzzo?

De acuerdo a estimaciones del sitio Celebrity Networth, la esposa de Lionel Messi tiene una fortuna valorada en 20 millones de dólares, misma que ha obtenido a lo largo de los años a través de varios negocios.

La argentina, de 38 años, ha consolidado su imperio a través de su carrera como modelo profesional y embajadora de marcas de lujo como Alo Yoga, Adidas y Louis Vuitton, por mencionar algunas.

¿Cuánto dinero tiene Georgina Rodríguez?

La futura esposa de Cristiano Ronaldo tiene un patrimonio menor que Antonela, pero está proyectado a crecer en los siguientes años.

Celebrity calcula que Geo suma una fortuna aproximada de 10 millones de dólares en 2026 obtenidos principalmente como modelo e influencer. Se sabe que tiene contratos millonarios con varias marcas de moda de lujo como Alo Yoga, Calzedonia, Gucci, Guess y más.

Además de sus contratos con estas firmas, Georgina ha tenido colaboraciones con revistas de moda como ELLE, Vogue y Forbes; también tuvo su propio reality show llamado Soy Georgina en Netflix.

Ambas fortunas se calcularon a través de datos públicos y oficiales, además de comentarios públicos y profesionales de las mismas celebridades o de sus representantes, así como estimaciones de otros medios especializados y datos compartidos sobre contratos.

¿Quién es más famosa en redes sociales?

Los números van más allá de la riqueza, hablando de su popularidad en redes sociales, Antonela queda por debajo de Georgina. Tan sólo en Instagram, Roccuzzo suma 39.5 millones de seguidores.

Por su parte, Rodríguez rebasa los 73.2 millones tan sólo en Instagram y suma 21.9 millones de seguidores en TikTok.

¿Cuánto dinero tienen Cristiano Ronaldo y Messi?

La fortuna calculada de Antonela y de Georgina son independientes a las pertenecientes a Messi y Cristiano Ronaldo, quienes presumen de tener riquezas dignas de los mejores futbolistas del mundo.

Forbes señala que Cristiano se hizo multimillonario al convertirse en el primer atleta en superar los 2 mil millones de dólares en ingresos profesionales , además de tener un patrimonio neto de 1.2 mil millones.