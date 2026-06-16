Los fans de Peso Pluma y Kenia Os aún se preguntan por qué la pareja terminó cuando se veían tan enamorados y felices; la noticia de su ruptura sorprendió a todo mundo y más porque no dieron a conocer la razón por la cual decidieron poner fin a su romance, sin embargo, ya circula una versión la cual señala que la cantante no habría aceptado las condiciones del jalisciense, quien aseguran quería tener una “novia de planta”.

Después de que Kenia Os y Peso Pluma anunciaran su rompimiento, las redes sociales enloquecieron y comenzaron a circular teorías sobre lo que pudo haber pasado para que terminaran después de estar más de un año juntos; algunos de los rumores señalaban una presunta infidelidad por parte del intérprete de “Ella baila sola”, versión que hasta el momento no ha sido confirmada.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que su noviazgo terminara por el control que ejercía Peso Pluma sobre Kenia Os, así lo informó Javier Ceriani, quien señaló que el famoso habría puesto a su novia en una situación complicada.

“Bien machín, Peso Pluma quería una novia de planta, qué significa esto, una novia que lo acompañe, que sea un satélite de él, que sea la mujer detrás del planeta, que dé vueltas como la Luna y Kenia para eso tenía que dejar su carrera de lado”, declaró Ceriani.

Otro de los motivos que el periodista dio fue que Kenia Os tenía que cambiar su vida por completo debido a que salir con Peso Pluma supone un riesgo por las supuesta relación que tendría con el crimen organizado. Precisó que ella principalmente tiene su carrera y sus fans en México, pero, por seguridad, el cantante no puede permanecer tanto tiempo en el país, por lo que sus encuentros siempre eran en Estados Unidos.

“Él no la dejaba ir a México por problemas de seguridad, también siendo la mujer de Peso Pluma corre riesgo en Mazatlán”, aseguró Javier Ceriani. Estas situaciones habrían sido las causas principales por las cuales ambos famosos ya no están juntos, pues Kenia Os no aceptó dejar su carrera y reducir su actividad profesional y personal por acompañar a su novio.

Hasta el momento se sabe que Kenia Os y Peso Pluma aún se siguen en Instagram, pero la cantante ya borró todas las fotos que tenía con su expareja, mientras que él aún las tiene en su perfil.