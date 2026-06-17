Christian Nodal está metido en un nuevo escándalo, pero en esta ocasión no tiene que ver con Ángela Aguilar o Cazzu, sino con una fan, una abuelita a quien besó en la boca en uno de sus últimos conciertos. El video del polémico momento ya circula en redes sociales y generó una ola de críticas y burlas en contra del sonorense, a quien dijeron “no se le escapa ninguna”, aunque también le advirtieron a Ángela Aguilar que se “está cuidando de la equivocada”.

Las redes no “sueltan” a Nodal, es por eso que cada que hace algo se vuelve viral y es muy comentado, tal es el caso de lo que sucedió en una de sus más recientes presentaciones: como ya es costumbre, el famoso se acercó a sus fans para saludarlos, tomarse fotos y darles autógrafos.

Entre las asistentes se encontraba una abuelita, quien muy entusiasmada le pidió una foto al esposo de Ángela Aguilar, quien de inmediato accedió y hasta esperó a que la adulta mayor preparara su cámara para capturar el momento.

Segundos después de que se tomaron la foto, Nodal decidió avanzar entre la multitud no sin antes despedirse de la abuelita con un tierno beso en la mejilla, sin embargo, en ese preciso momento, la mujer volteó y sin querer se besaron en la boca, situación que no pasó desapercibida por el público, el cual gritó de la emoción y también se rió ante el vergonzoso momento.

El video de lo que pasó rápidamente comenzó a circular en TikTok, plataforma en la que miles de usuarios subieron memes y comentarios burlándose de Christian y hasta de Ángela, aunque también señalaron que la abuelita se veía de lo más feliz por haber recibido ese beso del intérprete de “No te contaron mal”.

Entre los comentarios más compartidos destacaron frases como:

“¡Si se organiza la señora se casa el otro mes!”

“¡Porque eres mi nieto, Christiaaaan!”

“A partir de ahora Ángela Aguilar cambiará de look”

“Señora, si usted es fan de la relación, no la vamos a odiar”

“Mamá Coco: Yo gané”

“Te estás cuidando de la equivocada”

“Eres imparable Nodal, no se te escapa ni una jajajajaja”

“La otra señora también quería un besito”

“¡Porque eres mi colágeno, Christiaaaan!”.

Algunos usuarios señalaron que este tipo de situaciones estarían siendo aprovechadas por el cantante, ya que es una forma de ganarse la simpatía del público y de que su nombre sea vinculado con un tema viral y polémico, pero positivo y divertido.