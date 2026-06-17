Kenia Os se ha dejado ver en redes sociales mejor que nunca, días después de haber confirmado su separación de Peso Pluma. En una reciente publicación hecha en Instagram, la cantante presumió su inigualable belleza y figura de impacto.

En un carrete de fotografías, la joven celebridad posó con pequeños looks negros que resaltaron su estilo arriesgado, pero glamoroso. Uno de los atuendos que lució se trató de un minivestido de tipo lencero, con escote circular, finos tirantes y flores bordadas en el frente con lentejuelas. Le sumó sandalias de tacón grises, un lujoso reloj de pulso y un clutch metálico de Chanel.

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Pero eso no es todo, Kenia se coronó como la reina del verano con otros atuendos de temporada, incluido un bikini negro de hilo con lunares blancos, así como dos trajes de baño con estampado de cuadros Vichy, uno rojo y uno negro.

En las fotos, Os presumió su inigualable belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial con gloss, sombras oscuras en los párpados y blush rosado. Su cabellera color negro azabache se lució peinado en mechones ondulados.

Las fotografías fueron tomadas en su reciente viaje vacacional a Punta Mita, Nayarit, en México, según dejó ver, estuvo acompañada de sus amigos a la orilla del mar y disfrutando de un paseo en barco.

Kenia Os ha sido tema de conversación en las últimas semanas luego de confirmar su rompimiento con Peso Pluma. Las celebridades dijeron en un comunicado conjunto: “Queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

Tras el anuncio, en redes sociales y en los medios de comunicación comenzó a circular un rumor en torno a las razones del por qué terminaron. Según se afirma, Kenia no soportó que Peso Pluma la controlara ni sus términos en la relación.

Javier Ceriani detalló que el cantante de corridos tumbados habría obligado a Kenia a ser una “novia de planta” y quería que Os estuviera siempre con él en Estados Unidos debido a que él no puede pisar México por seguridad y por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al parecer Kenia estaba siendo orillada a abandonar su carrera y su vida en México para mudarse con él, pero ella no aceptó: “Bien machín, Peso Pluma quería una novia de planta, qué significa esto, una novia que lo acompañe, que sea un satélite de él, que sea la mujer detrás del planeta, que dé vueltas como la Luna y Kenia para eso tenía que dejar su carrera de lado”, afirmó el periodista en su programa de YouTube.