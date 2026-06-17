Heidi Klum acaparó las miradas en redes sociales con una imagen que derrochó estilo. A sus 53 años, la supermodelo alemana posó ataviada con un diminuto bikini dorado que resaltó su figura y su inconfundible presencia frente a la cámara.

La instantánea, compartida en su cuenta de Instagram, muestra a Klum recostada con naturalidad, disfrutando de un momento bajo el sol. De fondo, una espectacular vista al mar crea una escena perfecta. La modelo mira directamente a la cámara con una expresión relajada y segura-.

El bikini dorado, protagonista indiscutible de la fotografía, destaca por su diseño femenino y acentúa el tono de su piel. La elección de esta pieza no es casual: forma parte de una campaña que Heidi Klum realiza en colaboración con la marca Calzedonia.

Con décadas de trayectoria, Heidi Klum continúa siendo un referente de belleza y empoderamiento, demostrando que la confianza y la actitud son clave para reinventarse constantemente. La imagen recibió miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas.

Esto ocurre semanas después de que Klum dijera que estaba encantada con su breve aparición en El Diablo Viste a la Moda 2.

La actriz tiene un pequeño papel en la secuela y compartió: “Estuve en la primera película de El Diablo viste a la Moda 2... bueno, literalmente solo un pequeño cameo. Me pidieron que volviera para El diablo viste a la Moda 2 y me emocioné mucho porque no me eliminaron de la película”.

La ex ángel de Victoria’s Secret se siente afortunada de haber aparecido en tantas películas. “A lo largo de los años, he tenido la gran suerte de poder participar en algunos de los programas de televisión o películas más emblemáticos, donde tuve pequeños cameos”.

“Hice Desperate Housewives con Eva Longoria, hice Spin City con Michael J. Fox, hice How I Met Your MotherMadre, Sex in the City con Sarah Jessica Parker, Ocean's Eight con Sandra Bullock... Tuve muchísima suerte de poder participar en algunas de las series y películas más icónicas a lo largo de los años”, recordó.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.