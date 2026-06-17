Luis Miguel es tema de conversación en redes sociales y en los medios de comunicación hoy después de que se reportara que había sido ingresado a un hospital en Nueva York por complicaciones de salud. ¿Qué le pasó? A continuación te contamos lo que se sabe.

De acuerdo con los detalles hasta el momento disponibles, el cantante se sometió a una operación del corazón hace unos días en un hospital especializado de la Gran Manzana tras ingresar “bastante delicado”.

El medio español Semana detalló que el cantante de Si tú te atreves y La Incondicional fue operado en Nueva York por una complicación cardíaca y que actualmente se recupera favorablemente.

No se sabe exactamente qué es lo que tiene la celebridad o la razón exacta detrás de la operación. El medio apuntó que podría salir pronto del hospital si continúa evolucionando su recuperación.

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Luis Miguel “está bajo un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”, señaló la revista. Y agregó: “Los partes médicos hablan de una evolución plenamente favorable”.

Asimismo, se sabe que el cantante ha permanecido durante las últimas semanas en el Mount Sinai Hospital de Nueva York bajo el “apellido de su mamá”, Marcela Basteri.

Previo a estos reportes, hace unas semanas se informó que El Sol había sido hospitalizado por complicaciones cardíacas, pero en su momento se desmintió la noticia a través de fuentes cercanas.

Como es costumbre de Luis Miguel en torno a su vida privada, el cantante no confirmó ni desmintió los rumores sobre su salud, manteniendo los detalles en total hermetismo.

En su momento, la periodista Martha Figueroa desmintió estos rumores y aseguró que el cantante se encontraba bien y sano. Según explicó, se comunicó directamente con una persona cercana al entorno de El Sol de México para verificar la presunta hospitalización.

“Yo pregunté con la persona más cercana a él y me dijo hace un par de horas que era fake la información, no investigué más…me dijo: ‘Es fake no hay de qué preocuparse’”, afirmó.