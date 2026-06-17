Shakira parece estarse dando una nueva oportunidad en el amor, ahora con una celebridad mexicana de 45 años, y no, no es el conductor Clovis Nienow con quien fue vinculada hace unas semanas tras una entrevista.

Se trata del actor Manuel García-Rulfo, conocido por sus actuaciones en películas y series internacionales como El abogado de Lincoln, Pedro Páramo, Un vecino gruñón y Jurassic World: Renace.

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En las últimas horas, ambas celebridades fueron captadas disfrutando de citas románticas en las que se les vio felices y radiantes; una de ellas fue después de una cena en Los Ángeles y la segunda en el bar El Floridita donde los grabaron en pleno baile.

Las imágenes que circulan en redes sociales se aprecia a Manuel y a Shakira platicando coquetos en las afueras del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles esperando su auto, minutos más tarde, los paparazzis los fotografiaron sonriendo dejando el lugar.

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Los fanáticos de Shakira destacaron que el actor mexicano se mostró amable con la cantante en todo momento, incluso lo llamaron “todo un caballero” cuando le abrió la puerta de copiloto de su camioneta.

“¿Quién es él? Parece dulce y genuino. Ella se merece lo mejor, ha pasado por mucho últimamente”, “Nunca lo pensé, pero ¡maldita sea! Se ven geniales juntos”, “Shakira siempre consigue novio en épocas de mundial”, escribieron los usuarios.

Otros internautas recordaron los rumores en torno a la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial, en la que afirmaron que era un “clon”: “¿Esa es la verdadera Shakira o es otro clon como en el mundial?”, “Ahora Shakira no envió a su doble”.

¿Quién es Manuel García-Rulfo, supuesto novio mexicano de Shakira?

Manuel García-Rulfo es un actor mexicano que ha trabajo en los últimos años en producciones extranjeras, principalmente de la mano de Netflix y otros colegas de Hollywood.

De acuerdo con la información disponible, nació en Guadalajara, Jalisco el 25 de febrero de 1981, por lo que actualmente tiene 45 años, cuatro menos que Shakira, que cumplió 49 en febrero pasado.

El actor viene de una familia talentosa, mientras sus padres se dedicaban a la fotografía y él a la actuación, se sabe que tiene influencias dentro del arte debido a que su abuelo paterno era primo del escritor Juan Rulfo.

Entre sus producciones en el cine y en la televisión destacan: