La fiebre mundialista rebasó países y continentes, y ahora parece que rebasará la frontera entre la Tierra y el espacio, o por lo menos eso es lo que predice una vidente brasileña. Sigue leyendo, te contamos los detalles.

Vo Bahiana, una vidente popular en Brasil, se hizo viral en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece llorando y afirmando que ocurrirá una abducción durante el partido de la selección verdeamarela contra Escocia este miércoles 24 de junio.

LEE MÁS: La foto de Antonela Roccuzzo en bikini que eclipsó el cumpleaños 39 de Lionel Messi

En el video, Bahiana afirma que ha tenido dos sueños sobre una invasión extraterrestre durante el partido de futbol, que se disputará este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a las 4 pm , hora central de México.

“Tengo que decirles que volví a soñar con extraterrestres invadiendo el campo de futbol en Miami. Y vi claramente a los jugadores siendo llevados por la primera nave que llegó”, afirmó la vidente con lágrimas en los ojos.

NO TE PIERDAS: Hailey Bieber posa en diminuta lencería negra para Skims y deslumbra a sus seguidores

“Yo estaba dentro de esa nave. Cuando la nave se elevó, llegó la nave nodriza, una más grande, y recogió a miles de personas del campo de futbol. Vi tantos gritos, tanto llanto, tantas lágrimas, tanto sufrimiento”, apuntó.

Agregó que los jugadores brasileños serán los abducidos por las naves extraterrestres durante el partido, incluido Neymar y Vinícius Jr., además de algunos aficionados presentes y los “reptilianos” presentes en el juego.

“Estoy muy asustada porque es la segunda vez que sueño con esto. Dicen que el 24 va a pasar algo muy malo en este partido, en este campo de futbol de Miami”, agregó.

Después de que sus declaraciones se hicieran virales en redes sociales, los internautas se burlaron de Vo Bahiana, acusándola de “enferma mental” que necesita “un aumento en la dosis” de su medicamento.

Otros usuarios señalaron que esperarán hasta el partido para burlarse de ella y de sus intentos de hacerse viral en internet a costa de la atención mediática que está recibiendo la Copa 2026.

Más allá de los comentarios mixtos que ha recibido la vidente, tan sólo en Instagram ha ganado bastantes seguidores, sumando más de 24.3 millones hasta el momento. Incluso fue convocada por el Sistema Brasileño de Televisión (SBT) para participar en sus programas previo al partido y ha sido citada por varios medios de comunicación internacionales.

A la par de las predicciones de la vidente, en redes sociales se hizo viral un chamán de Ghana que asegura haberle lanzado un embrujo a Harry Kane para evitar que goleara junto a Inglaterra a la selección ghanesa el martes pasado.

El chamán Nana Kwaku Bonsam maldijo al capitán inglés para mantener lejos a Kane del equipo ghanés y así evitar que le ganaran en el partido: “Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No le deseo lesiones graves. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana”.

Poco después de que el juego terminará, el chamán dijo que liberaría a Kane de cualquier embrujo.