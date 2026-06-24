Elegir dónde estudiar es una de las decisiones más importantes para cualquier persona. Para quienes buscan instituciones con prestigio internacional y excelencia académica, US News & World Report publicó el ranking Mejores Universidades del Mundo 2026-2027.

Evaluó más de 2,250 universidades en más de 100 países, basándose en su desempeño en investigación y su reputación académica a nivel internacional.

La clasificación de US News toma en cuenta criterios como publicaciones científicas, número de citas en investigaciones, colaboración internacional, reputación académica global y regional.

Además, el ranking incluye 51 áreas de especialización, algunas de las cuales ampliaron su cobertura este año, como: recursos hídricos, ingeniería química, energía y combustibles, medicina clínica.

De acuerdo con LaMont Jones, editor de Educación en US News, este enfoque permite identificar a las universidades que realmente están liderando la generación de conocimiento en el mundo.

Los países con más universidades en la lista

El ranking también refleja qué países concentran más instituciones destacadas. En esta edición, los países con mayor presencia son:

China: 409 universidades.

Estados Unidos: 275.

India: 123.

Reino Unido: 93.

Japón: 86.

Esto evidencia el creciente peso global de Asia, especialmente de China, en el ámbito educativo e investigativo.

Top 10: las mejores universidades del mundo 2026-2027

Estas son las instituciones que lideran la clasificación global:

Universidad de Harvard. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Universidad de Stanford. Universidad de Oxford. Universidad de Cambridge. Universidad de Tsinghua. Universidad de California, Berkeley. Universidad de Yale. Universidad de Londres. Universidad de Columbia.

Este listado combina universidades históricas de Estados Unidos y Reino Unido con instituciones asiáticas que han ganado relevancia en los últimos años.

Las mejores universidades por región

El ranking también identifica a las instituciones líderes en distintas partes del mundo:

África

Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Universidad de El Cairo (Egipto). Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica).

Asia

Universidad de Tsinghua (China). Universidad Nacional de Singapur. Universidad de Pekín (China).

Australia y Nueva Zelanda

Universidad de Melbourne (Australia). Universidad de Sídney (Australia). Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia).

Europa

Universidad de Oxford (Reino Unido). Universidad de Cambridge (Reino Unido). University College London (Reino Unido).

Latinoamérica

Universidad de Sao Paulo (Brasil). Pontificia Universidad Católica de Chile. Universidad de Buenos Aires (Argentina).

En el caso de América Latina, Brasil, Chile y Argentina continúan liderando la región en términos de calidad educativa e investigación. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se encuentra en el ránking. Tampoco otra universidad mexicana.

US News destaca que su objetivo es ofrecer información confiable para que los estudiantes tomen decisiones informadas, considerando factores que influyen directamente en la calidad educativa, como la investigación y la proyección internacional.

Aunque estudiar en una de las mejores universidades del mundo puede abrir muchas puertas, también es importante tomar en cuenta otros factores, como costos y becas disponibles, idioma de enseñanza, ubicación y estilo de vida. Así como las oportunidades laborales posteriores.