Una novatada realizada en una fraternidad de la Universidad de Iowa, Estados Unidos, fue frenada por la policía estatal tras responder una alerta de incendio en una casa donde encontraron a 56 estudiantes con los ojos vendados, cubiertos de comida, descalzos, con el pecho descubierto y hacinados en un sótano sin luz.

En redes sociales se viralizó el video grabado por la cámara corporal de los agentes que intervinieron para rescatar a los jóvenes que se mostraron consternados con la presencia de las autoridades.

"¿Qué sucede aquí? ¿Quién está a cargo?", dijo uno de los uniformados al observar en qué condiciones estaban los involucrados.

Pese a que la grabación está fechada en noviembre de 2024, la situación tomó relevancia en Estados Unidos al mostrar cómo estos ejercicios de sometimiento siguen ocurriendo pese a que están prohibidos por el campus.

De acuerdo con el video viral, como parte del operativo de respuesta elementos de la policía local ingresaron al inmueble mientras que personal del equipo de bomberos supervisaban las habitaciones.

La secuencia de imágenes revela a un universitario en short como sale de una puerta, por lo que el agente continúa revisando el sitio ante los ojos de otros jóvenes que se limitan a guardar silencio.

🇺🇸 | La policía estadounidense allanó la casa de un miembro del sindicato de estudiantes de la Universidad de Iowa,



La policía interrumpió una ceremonia de bienvenida a los nuevos miembros del sindicato de estudiantes, que se celebraba en el sótano. pic.twitter.com/rGN93noN99 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 18, 2026

Luego de bajar por varias escaleras, los bomberos le muestran al policía el cuarto con más de 50 estudiantes encerrados, sin hablar, unos con restos de comida en el cuerpo, otros con los ojos vendados y la mayoría replegados a la pared de la habitación.

" Somos del departamento de policía. Esto termina aquí ¿Quién está a cargo? " , dice el oficial que está grabando el hallazgo.

Pese a la presencia policial, los jóvenes deciden guardar silencio.

De acuerdo con el medio estadounidense Daily Mail, un joven que aparece vapeando y tomando mientras sigue a los policías fue detenido por presuntamente estar involucrado con la organización de la novatada.

Sin embargo, tras el avance de las investigaciones, se dio a conocer que el sujeto no era estudiante y no tenía ninguna relación con la fraternidad.

Posteriormente, se reportó que los cargos le fueron retirados.