Un nuevo accidente sacudió a los Estados Unidos donde dos niños de preescolar y su madre, Patrice Pisani, sobrevivieron tras ser embestidos en las escaleras del colegio por una conductora presuntamente ebria en Freehold Township, Nueva Jersey.

De acuerdo con reporte de medios locales, el incidente fue grabado por las cámaras de seguridad del kinder, el cual posteriormente se viralizó en las redes sociales al mostrar no sólo la cara de terror de los involucrados sino cómo los pequeños intentaron correr lejos del auto mientras su mamá los jalaba para alejarlos del peligro inminente.

¿Cómo sobrevivieron los pequeños y su mamá tras ser atropellados en Nueva Jersey?

Los videos muestran a la familia en la puerta del colegio cuando se percatan que un auto, a toda velocidad, se dirige hacia ellos.

Momentos después uno de los niños trata de correr, mientras que la madre jala al otro menor que se había adelantado un par de pasos y estaba más expuesto.

Pese a tener de frente a la familia, la conductora del auto no para y choca contra las escaleras de la entrada y se sube hasta el descanso del acceso.

En el instante se ve cómo el vehículo golpea a un niño que queda bocabajo y rozando el auto, mientras que la mamá, Patrice Pisani es golpeada por la parte trasera del auto y su otro hijo logra replegarse a una cerca, pero con la cajuela muy pegada a su espalda.

Por la fuerza del impacto, el auto se sacudió provocando que, en medio del terror, los niños trataran de acercarse a su mamá, quien a su vez intentaba levantarse del suelo.

Enseguida, otras dos mujeres al escuchar el estruendo que habría provocado el choque salieron corriendo despavoridas intentando ayudar a la familia.

Según el reporte de algunos medios, el automóvil involucrado era conducido por una mujer de 68 años de edad, identificada como Angela Arrigo.

NEW: Drunk driver slams into the front of a preschool in Freehold Township, New Jersey, hits a mother and her children.



68-year-old Angela Arrigo, who was reportedly picking up a child, was arrested and charged with driving while intoxicated.



The back of the car was seen… pic.twitter.com/DAlMpqeMlk — Collin Rugg (@CollinRugg) February 18, 2026

Presuntamente, la mujer habría estado conduciendo en estado de ebriedad cuando intentó recoger a su hijo.

Se informa que la conductora fue detenida por la policía de Nueva Jersey, quien inició las investigaciones correspondientes

¿Cuál es el estado de salud de los niños y madre atropellados en Nueva Jersey?

Los medios locales dieron a conocer que dos de las víctimas resultaron lesionados.

Uno de los niños recibió atención médica por quemaduras en el cuerpo y presentar heridas en la pierna.

La madre de los dos pequeños fue atendida por daños en cuello y espalda.